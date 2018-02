Ekspert roser Giske-tale: – Betyr at han snart er «back in business» igjen

Lørdag ettermiddag holdt Trond Giske sin første tale siden sykemeldingen i desember. Den blir hyllet av retorikkekspert.

– Dette er jo en skremmende god tale. Skremmende i den forstand at den presenterer en politiker som på en veldig smart måte beveger seg fra å ligge skadelidende til halvveis stående. Fra å være helt utslått til å bruke Trøndelag som en trampoline for å komme i en kampklar posisjon, sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal.

Ringdal er førstelektor ved Høyskolen Kristiania, og har skrevet bøker om retorikk og talekunst.

Talen han sikter til er Trond Giskes «comeback-tale» for årsmøtet til Orkland Arbeiderparti. Talen er Trond Giskes første offentlige opptreden siden han mistet sine verv som nestleder i Arbeiderpartiet (Ap) og som medlem av partiets sentralstyre.

God på hjemmebane

Ringdal mener det er flere momenter som gjør Giskes tale så god. Blant annet trekker han frem at det var lurt av Giske å velge Trøndelag som sted for sitt «comeback».

– Det at han holdt denne talen på hjemmebane, på noe av den kanskje norskeste grunnen vi har, var et flott utgangspunkt. Han blir møtt med stående applaus, som bidrar til å skape en god stemning for seg selv, og alle som så på TV.

Også den jevnt over gode stemningen i lokalet, mener Ringdal at hjalp til.

– Det skaper et bilde av en mann som er utslitt men ikke slått ut. Det skaper et narrativ om en politiker som er på vei tilbake.

Stikk mot Støre

I talen snakket Giske om Arbeiderpartiets valgnederlag og tiden fremover. Ringdal mener det lå mange subtile stikk til partileder Jonas Gahr Støre bakt inn i talen.

– Han går helt til roten av Aps politikk. Han snakker om likhet, rettferdighet, solidaritet, og går til de røttene av partiet han selv hinter til at partiet har glemt. Vi kan ane at han skriver seg inn som Støres og Støre-kulturens nye utfordrer. Sånn sett bør Støre nå være livredd.

Ved hjelp av det narrativet Giske skaper i talen, presenterer han seg selv som det nye håpet for å ta tilbake politikken som har forsvunnet, sier Ringdal.

– Dette viser ordenes kraft og makt. Det å holde en såpass god tale som nå betyr at han snart er «back in business» igjen.

Saken fortsetter under videoen.

Interessant språkbruk

Ringdal synes også Giske er smart i sin omtale av varslingssakene mot ham.

– Rent retorisk snakker han på en fornuftig måte om det alle venter han skal snakke om. Han går ikke i den fellen at han fortsetter med den kritikken han og samboeren kom med for en ukes tid siden. Det ville vært politisk selvmord.

Men Ringdal stusser også litt over valget av ord i omtalen av nettopp varslingssakene.

– Han sier det rette, det han må si, men det man kan merke seg er at han kun snakker om «upassende oppførsel», og ikke trakassering. Det er interessant. Har han vært upassende, eller har han trakassert?

Ringdal mistenker at dette er bevisst valg av ord.

– Det er lettere å komme tilbake fra å ha utvist «upassende oppførsel» enn etter å ha seksuelt trakassert noen.

Alt i alt er Ringdal imponert over talen, rent retorisk.

– Han avslutter som han skal gjøre. Refererer til mor og far og fremtiden. En patosfylt, følelsesavslutning som rent retorisk er god.