Kripos etterforsker en mann i Trondheim som torsdag ble pågrepet for å ha bestilt direkteoverførte overgrep mot barn på Filippinene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mann pågrepet for direkteoverførte overgrep mot barn

NTB

Publisert: 24.03.18 09:19

En mann i 60-årene ble i Trondheim torsdag pågrepet for å ha begått overgrep mot ett eller flere filippinske barn ved direkteoverføring av seksuelle overgrep.

Kripos melder lørdag morgen at mannen ble pågrepet i Trondheim torsdag. Samtidig ble hans bolig og arbeidsplass ransaket. Mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett lørdag.

– Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier leder Laila Søndrol ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Mannen er siktet for brudd på ny og gammel straffelov, opplyser Kripos, for overgrep mot barn under 16 år, for besittelse av overgrepsmateriale og for menneskehandel. Mistanken mot mannen ble rettet blant annet etter tips fra filippinske myndigheter.

Søndrol sier at direktesendte overgrep utgjør en stadig økende trussel.

Selve pågripelsen av mannen skjedde i samarbeid med lokalt politi.

