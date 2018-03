BEKYMRET: Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret for en handelskrig mellom Kina og USA. Foto: Helge Mikalsen, VG

Solberg åpner for å ta opp metalltoll direkte med Trump

Publisert: 27.03.18 21:20 Oppdatert: 27.03.18 21:57

PARIS (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er veldig lei seg for de nye tollsatsene Donald Trump har innført.

Norge står foreløpig ikke på listen over land som får unntak for USAs president Donald Trumps nye toll på stål og aluminium som nylig trådte i kraft.

USA har til nå kunngjort at EU, i tillegg til for Canada, Australia, Mexico, Brasil, Argentina og Sør-Korea, får unntak for tollen.

– Jeg er veldig lei meg for at vi er i en situasjon i verden i dag der vi bruker den

type instrumenter i handelspolitikken. Det bygger ned velferden for alle, det skaper urimelige byrdeforskjeller og det er helt vilkårlig. Et lite land som Norge må være sterke tilhengere av en internasjonal handel som er regulert. Nå jobber vi for at vi skal sitte igjen med et bedre utfall, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Ekstratollen Trump har varslet, ligger på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

Må få det på agendaen

Statsministeren viser til at Norges ambassadør til USA har vært i kontakt med det amerikanske utenriksdepartementet, og at Utenriksdepartementet også er på saken.

– Vår forståelse er at det ikke var meningen å treffe Norge, og at vi er en god alliert og en god venn som burde vært unntatt. Men vi må få det høyt nok opp på agendaen for å få det til, sier Solberg.

– Ap-leder Jonas Gahr Støre har uttalt at du personlig burde ta kontakt med Donald Trump for å ta opp dette. Er det noe du har tenkt til å gjøre?

– Foreløpig er det sånn at vi følger trappen som gjelder i slike saker. Først er det

ambassadøren, så er det utenriksministeren, og hvis ikke det hjelper, er det

statsministeren. Man må gå opp disse trinnene, men jeg tror ikke det blir nødvendig å gå så langt, sier statsministeren.

Vil gå frem ryddig

– Så konklusjonen din er at det kan skje hvis man ikke når frem i de

underliggende rundene?

– Ja, men vi må begynne andre steder. Vi må gjøre det på en ryddig måte, så får vi håpe at det ordner seg, sier Solberg.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea uttalte til VG tidligere i mars at han ikke er bekymret for den ekstra tollen for Norges del. Ifølge Utenriksdepartementet gikk under én prosent av norsk aluminiums- og ståleksport til USA i fjor.

NTB skrev mandag at EU forbereder tiltak for å beskytte stålindustrien. De frykter at Kina i økende grad vil forsøke å få innpass i det europeiske markedet som en konsekvens av mer restriktiv, amerikansk handelspolitikk.

Frykter handelskrig

Solberg mener at konsekvensene av den ekstra tollen for Norge ikke er veldig store, men at effekter i det større bildet kan påvirke oss mer.

– Det som kan bli virkningen av en handelskrig mellom Kina og USA, er at man får mer mistillit til de internasjonale, multilaterale institusjonene og til de konfliktløsningsmekanismene vi har, sier Solberg, og slår fast:

– Det er det som er det farlige med dette. Vi må ikke bygge ned det som faktisk har bidratt til velferd, nemlig internasjonal handel og arbeidsdeling i verden. Det er mange arbeidsplasser som er avhengig av dette, sier Solberg.