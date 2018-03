HARDT RAMMET: Nordkapp kommune er hardt rammet av ras og skredfare, og alle veier inn til kommunen var torsdag stengt. Her fra bommen ved Nordkappveien torsdag ettermiddag. Foto: MAGDA FILONOWICZ/NORDKAPP KOMMUNE

Flere bygder og kommuner er isolert i Nord-Norge: – Vanskelige forhold og ekstremt høy skredfare

Publisert: 29.03.18 19:41 Oppdatert: 29.03.18 20:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-29T17:41:19Z

Siden forrige helg har det gått rundt 40 snøskred bare i Finnmark, og torsdag er nær 30 veistrekninger i Nord-Norge stengt.

– Hele kommunen er fastlåst. Det er rundt 950 mennesker som ikke kommer seg noen vei, sier ordfører Steinar Halvorsen i Loppa kommune til VG.

Han forteller at det finnes én innfartsvei til kommunesenteret Øksfjord – og den er stengt.

– Veien var stengt noen dager tidligere i uken før den var åpnet en dag. Deretter gikk det nye ras, og nå er veien stengt igjen. Det ser stygt ut med tanke på å få åpnet veien igjen i løpet av de første kommende dagene, sier han.

Innad i kommunen er det i tillegg åtte veiløse bygder, som er avhengig av båttrafikk. Også mellom disse bygdene er det stengte veier, opplyser ordføreren.

Det er satt inn ekstra båttrafikk, som også har levert ekstra mat til lokalbutikkene i bygdene.

– Vi føler at vi nå har nådd kvoten vår for stengte veier. Vi har ekstra beredskap i kommunen, og opplever hittil at det er god kontroll på situasjonen. Det er en utfordring med matvarer, men foreløpig er det ingen prekære situasjoner. Liv og helse er første prioritet, sier han.

Torsdag første et skred til strømbrudd i kommunen, men kraftlaget jobbet torsdag ettermiddag med å få strømmen tilbake, forteller Halvorsen.

Det er ikke bare Loppa kommune som opplever utfordringer i Finnmark :

– Akkurat nå er det mye vind og vær, rett og slett. Det er varierende forhold. Jeg er i Alta, og her er det store snøbyger. Det er vanskelige forhold og ekstremt høy skredfare i hele fylket, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

Torsdag opplyste Vegvesenet at det siden helgen har gått minst 25 skred på E69 til Honningsvåg og Nordkapp og på Magerøya, og at det på fylkesvei 173 har gått tre skred det siste døgnet.

– Det er snakk om i hvert fall 40 skred her i området. Alle skredene har gått på stengte veier, og vi har ikke fått noen meldinger om personskader. Det viser nødvendigheten av at veiene er stengt, sier Mørk.

Minst 13 strekninger i fylket kommer til å være stengt fram til fredag, ifølge Vegvesenets oversikt.

Vegvesenet vurderer situasjonen fortløpende, men det er torsdag ettermiddag ikke mulig å si noe om når veiene vil åpnes igjen, opplyser prosjektleder Mørk.

– Vi har full forståelse for at stengte veier får konsekvenser, men vi har ingen andre valg. Sikkerheten er viktigst. Vi stenger når det er nødvendig og åpner ikke før det er forsvarlig å åpne, både av hensyn til de vegfarende og egne mannskaper, sier han.

I Nordkapp kommune, som har 3000 innbyggere, er alle veier stengt inn til kommunen:

– Vi er helt avstengt fra resten av verden – det har vi vært siden mandag. I tillegg er alle bygdene i kommunen avstengt fra kommunesenteret. Det er mange samfunn som er isolert. Det er verst for bygdene som ikke har butikk, og ikke mulighet til å komme seg inn til kommunesenteret, sier rådmann Raymon Robertsen i Nordkapp kommune til VG.

Han sier at kommunen samarbeider med butikker og lokale fiskere for å frakte varer til folk som er isolert:

– Det er mange som strekker seg langt for at folk skal få dagligvarer. Bygdene klarer seg nok litt til, men vi nærmer oss en grense for hva man egentlig kan tåle. Enn så lenge er det ikke kritisk, men jeg tror ikke det er mange dagene før vi må sette i gang nye tiltak for å bringe ut mat og medisiner, sier rådmannen.

I bygdene Skarsvåg og Kamøyvær bor det ifølge rådmannen rundt 250 personer.

– I disse bygdene er det heller ikke butikk, så de som bor der har ikke tilgang på andre forsyninger enn det de hadde hjemme i kjøleskap og fryser. I Gjesvær, hvor det bor rundt 150 personer, er det én matbutikk, sier Robertsen.

Torsdag ettermiddag opplyste Hammerfest Brann- og redning at skredsituasjonen er «i ferd med å forverre seg, fra en allerede vanskelig situasjon» på Facebook:

« NGI sier at skredfaren er allerede 4-stor i Lyngen, Oldervik, Brevikeidet og vest Finnmark. I disse områdene kan hus og hytter være utsatt. Sterk vind og intens nedbør vil nå forverre skredsituasjonen i vest Finnmark», skriver Brann- og redningsetaten.

Avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen sier til VG at mellom 20 og 30 veistrekninger har vært stengt de siste dagene.

– Det er ikke bare bygder, men hele kommuner som er isolert. Det er spesielt mange fiskevær i Nordkapp kommune. Vi er i løpende kontakt med kommunene om deres beredskap, sier Mikkelsen.

Mikkelsen sier at kommunene Loppa, Hasvik og Nordkynn er isolert.

– Berlevåg har også vært isolert i mange dager, men veien dit ble åpnet igjen onsdag, sier hun.

VG skrev onsdag om at Berlevåg hadde vært isolert i flere dager, og at bygda ikke hadde fått matleveranser på seks dager .

Statens vegvesen jobber aktivt med skredkontroll så lenge været tillater det, opplyser Mikkelsen.

– Vi sprenger skred med helikopter og Daisybell, men arbeidet begrenses av værforholdene og sikt. Vi måtte avslutte en aksjon tidligere i dag på grunn av dårlige forhold, forklarer hun.

Ordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune forteller at alle veier i kommunens fjelloverganger er stengt torsdag, og forteller at bygda Byfjord, hvor det bor cirka 40 personer, er fullstendig isolert:

– Veien var heldigvis åpen i en liten periode i går, så de fikk skaffet seg forsyninger da. Men det er fortsatt stor rasfare og det skaper frykt og uro, det merkes, sier ordføreren.

Også i Troms er flere veistrekninger avstengt, og i bygda Oldervik ble 23 personer evakuert med båt etter at et snøskred hindret veiforbundelse og kuttet strømmen i bygda.

Ifølge Vegvesenet er E6 ved Kvænangsfjellet og syv fylkesveier i Troms fortsatt stengt som følge av uvær, ras eller fare for ras.

Denne artikkelen handler om Vær

Ras

Finnmark

Nord-Norge

Nordkapp

Skred