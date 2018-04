TO SKYTINGER: Bilder over er tatt av en bil som skal ha vært involvert i en skyteepisode på Stovner i går kveld. Bildet under er av leiligheten det ble skutt mot på Fjellhamar kort tid etter. Politiet etterforsker en sammenheng mellom skytingene. Foto: Helge Mikalsen / Privat

To skytinger i løpet av 80 minutter: Politiet etterforsker mulig sammenheng

Publisert: 04.04.18 13:24 Oppdatert: 04.04.18 13:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-04T11:24:06Z

I løpet av om lag 80 minutter fant det sted to skytinger: Først på Stovner i Oslo, så på Fjellhamar i Akershus. Politiet etterforsker nå om det finnes en sammenheng mellom skytingene.

– Når det skjer to slike skyteepisoder, så vil det være naturlig å se disse i sammenheng. Vi har derfor innledet et samarbeid med Oslo politidistrikt, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Sonika Sharma-Sundheim til VG.

Cirka klokken 23.30 tirsdag: En hundeeier ble vitne til at minst fire skudd ble løsnet fra en hvit bil på Stovner i Oslo. Politiet var på stedet og snakket med vitner og gjorde søk i område etter mulige skadde personer.

Klokken 00.49 natt til onsdag: Politiet på Romerike fikk melding om skyting mot en leilighet på Fjellhamar. I leiligheten befant det seg syv personer, blant dem et barn. To personer, en mann og en kvinne ble alvorlig skadd – men er nå utenfor livsfare.

Det tar omlag 10 til 15 minutter å kjøre fra Stovner til Fjellhamar.

Øyevitne på Stovner: Skjøt fire skudd

VG har vært i kontakt med hundeeieren som ble vitne til skytingen på Stovner tidligere på kvelden.

Mannen i 30-årene var ute og luftet hunden cirka 23.30 tirsdag kveld da han traff noen lokale ungdommer.

– Vi fleipet som vanlig og hadde en hyggelig prat. Det rygget en hvit EL-bil ut fra et borettslag, før den ble stående der. Den sto litt på skrå, mens det sto en annen sort bil bak, og sperret utkjørselen, sier han til VG.

Øst politidistrikt er interessert i vitneobservasjoner i tidsrommet 00.40 til 01.15, og særlig vedrørende en sort bil som ifølge vitner forlot stedet etter skytingen.

– Vi jobber med å lokalisere denne bilen, gjennom å gjøre undersøkelser av fotobokser, bompasseringer og videoovervåkning, sier Sharma-Sundheim.

Ifølge hundeeieren VG har snakket med, sto han med ryggen til da det plutselig smalt på Stovner.

– Det kom først ett skudd, og så tre raske skudd til. Den hvite bilen rygget oppover en gangvei og krasjet i en fjellvegg. Ungdommene løp fra stedet og opp til en fotballbane, sier han.

Politiet opplyste til Dagbladet i natt at det er funnet tomhylser i nærområdet, men at det ikke var konkludert med at de stammet fra smellene.

– Bilfører stakk av

Hundeeieren forteller at han løp etter de tre unge mennene og at han fikk kontakt med dem på fotballbanen.

– De sto med telefonene sine. Jeg ropte etter dem om det var oss eller noen de kjente som det ble skutt mot – og om noen var skadet. Men alt var bra, sier han.

Hundeeieren bor med familien på Stovner. Han synes det er trist når folk løsner skudd i et boligfelt.

– De kan treffe barn, ungdommer og andre som bor her. Det er trist at ting er som det har blitt her, sier han.

Mannen i 30-årene gikk deretter tilbake til stedet hvor det ble løsnet skudd. Der fant han flere tomhylser og et skarpt skudd.

– Jeg varslet politiet og var der til de kom. De fortalte at ingen var tatt og at den eller de som var i den hvite bilen hadde stukket av, sier han.

Vil ikke spekulere i gjengoppgjør

I løpet av natten og morgentimene sikret krimteknikere spor både i og utenfor leiligheten på Fjellhamar. Da VG var ved åstedet hadde teknikerne markert fem små områder med rød spray, trolig tomhylser fra skudd som var avfyrt mot leiligheten.

I tillegg var det tydelig kulehull i et vindu.

– Det er grunn til å tro at gjerningspersonen har stått utenfor, sa operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt, til VG rett natt til onsdag.

Gjennom natten er det gjort søk etter gjerningspersoner både på Romerike og i Oslo, men politiadvokat Sharma-Sundheim opplyser at ingen er pågrepet eller mistenkt i saken.

Kripos bistår også med taktisk og teknisk etterforskning.

Det foreligger ikke opplysninger om antall gjerningspersoner, men ifølge NTB mistenker politiet et gjengoppgjør.

Til VG sier Skaftnes at de ikke utelukker det, men at det er for tidlig å spekulere.

– Det er ikke dagligdags at det blir skutt med våpen utenfra og inn til personer som sitter i en leilighet. Det er ikke slike tilstander vi har i Norge, så det er grunn til å tro det er en foranledning. Gjengproblematikk og Oslo er noe man helt sikkert også vil se på, sier han.

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim sier politiet har mange hypoteser for hva som er bakgrunnen og motivet for hendelsen. Hun vil ikke kommentere om politiet mener at det var et rettet angrep.

Denne artikkelen handler om Krim