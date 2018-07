TETT FAMILIE: Søsknene Michell, Annika og Schahzad har et nært forhold til bestemoren Shagufta Ahmed. Foto: Helge Mikalsen, VG

Annika (12) og Schahzad (14) reddet livet til bestemoren

Publisert: 17.07.18 11:53

INNENRIKS 2018-07-17T09:53:07Z

OSLO (VG) Da bestemoren Shagufta Ahmed (65) fikk anfall, visste søsknene Annika (12) og Schahzad (14) Saani akkurat hva de skulle gjøre. Det er trolig grunnen til av hun fortsatt er i live i dag.

– Jeg er veldig takknemlig, sier Shagufta.

VG møter familien i leiligheten på Lindebergåsen, hvor 65-åringen for noen måneder siden fikk et anfall da hun passet på barnebarna sine.

– Bestemor var på kjøkkenet, mens jeg og lillesøsteren min var på stuen og broren min på rommet ved siden av. Så hørte jeg bestemor hoste litt mer enn vanlig og plutselig hørte jeg dunk i veggen. Da kom jeg løpende og ble veldig redd fordi hun var helt lilla i ansiktet. Jeg ropte på broren min med en gang, sier Annika.

– Jeg er veldig stolt over barnebarna mine

Schahzad forteller at han først trodde bestemoren hadde fått noe i halsen, så han begynte med heimlichs manøver.

– Men da falt hun sammen, så da skjønte jeg at det ikke var det som feilet henne. Hun mistet helt bevisstheten. Vi ristet i skuldrene og klappet henne på kinnene, men fikk ikke kontakt. Da begynte jeg med hjertekompresjon, sier 14-åringen.

– Det kom det masse hvitt skum og blod ut av munnen. Hun hadde kramper også, legger Annika til.

Annika ringte 113, og søsknene fulgte veiledning fra ambulansepersonellet over telefon. De fikk beskjed om at Schahzad måtte forsette med hjertekompresjonen helt til de var på plass.

– Det var ganske skremmende. Jeg tenkte at jeg ikke kunne bli sliten, for det var jo bestemor, sier 14-åringen.

– Vi begynte å gråte alle tre, sier Annika, som var 11 år på tidspunktet.

Det viste seg at Shagufta hadde et epileptisk anfall grunnet hjerneblødning. Hun ble innlagt på sykehus i over tre uker, og ble lagt i kunstig koma de første dagene. Hvis ikke barnebarna hadde reagert så kjapt kunne det ha gått mye verre.

– Jeg er veldig stolt over barnebarna mine. Jeg er heldig, sier Shagufta.

– Det er viktig å lære

Foreldrene er imponert over barna sine som visste akkurat hva de skulle gjøre, selv om de aldri hadde vært med på noe lignende. De forteller at anfallet kom helt uventet, og at Shagufta ikke har hatt det tidligere.

– De har blitt fortalt av faren sin at de ikke skal ringe mamma og pappa hvis det skjer noe, men heller nødetatene. Og det er det de gjorde, og det overrasket meg ganske mye at de klarte å tenke så klart, sier moren Madeeha.

Madeeha forteller at hun er stolt over av at de klarte å holde hodet kaldt. Selv reagerte hun med å hyperventilere da hun så moren i den tilstanden.

– Hvis de ikke hadde kontaktet nødetatene tidsnok hadde det nok gått veldig galt.

Faren Tariq forteller at han har hatt fokus på at barna skal være forberedt hvis de kommer overfor en slik situasjon. Han har blant annet vært med på førstehjelpskurs sammen med sønnen.

– Det er viktig å lære førstehjelp. At Schazad viste hva han skulle gjøre, reddet nok livet til Shagufta.

Alle tre søsknene passer ekstra godt på bestemoren etter at hun ble syk.

– Michell bærer til og med vesken hennes fordi hun er for redd den er for tung. Og Annika hjelper til med at hun skal huske å ta medisinene sine, sier moren.

Tariq håper at flere ser viktigheten av at man er forberedt på at man kan kommer overfor en situasjon hvor det å kunne førstehjelp står mellom liv og død.

– Det kommer flere kurs. Det stopper ikke her. Man vet aldri når det skjer. Vi håper jo ikke det skjer her hjemme igjen, men det kan jo skje med en fremmed på gaten, bussen eller T-banen.