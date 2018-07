Kvinne var på opplæring da hun ble knivstukket av barnefar

Publisert: 02.07.18 16:27 Oppdatert: 02.07.18 16:58

INNENRIKS 2018-07-02T14:27:12Z

FROGNER (VG) Den tsjekkiske kvinnen i 20-årene var på opplæring på Tiffani Café på Frogner da hun søndag kveld ble knivstukket. Tilstanden hennes er fortsatt alvorlig og livstruende.

– Det kom som et sjokk på oss. Våre tanker er med hennes familie og nære. Det er en stor tragedie, sier daglig leder ved Tiffani Cafe, Elisabeth Rafnum.

Hun forteller at kvinnen hadde en av sine første dager på jobben og at hun var på opplæring.

Mandag formiddag var det mørkt i lokalene til nabolagspuben, før kriminalteknikere tok seg inn i lokalene.

Rafnum opplyser at deres gjester er svært rystet av gårsdagens tragiske hendelse.

Mannen erkjenner

Politiinspektør Tina Bjarkø Helleland opplyser at siktede er en tsjekkisk mann i 50-årene. Han er siktet for drapsforsøk.

– Det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, ettersom de har et felles barn sammen. I forlengelsen av dette fremstår det ikke som at kvinnen var et tilfeldig offer, sier Bjarkø Helleland til VG.

Hun opplyser at den siktede og fornærmede ikke bor sammen.

Johnny Veum er oppnevnt som mannens forsvarer.

– Han samarbeider med politiet og har erkjent at han står bak gjerningen, sier Veum, som på nåværende tidspunkt ikke kan kommentere saken ytterligere.

Slo og knivstakk

Ifølge vitner VG har snakket angrep mannen kvinnen bak baren på Tiffani Cafe.

Mannen skal ha slått kvinnen i ansiktet slik at hun falt bakover. Han skal så ha satt seg oppå henne, dratt frem en kniv, og begynt å stikke, får VG opplyst.

Mandag ettermiddag satt siktede i avhør, og politiet vil etter alt å dømme fremstille ham for varetektsfengsling tirsdag.

– Vi jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet og motivet. Vi vil avhøre vitner og gå gjennom videomateriale, sier Bjarkø Helleland til VG.

Lege hjalp til

Det var søndag klokken rundt 19.30 at politiet meldte om knivstikkingen som skjedde inne på Tiffani Café i Behrens’ gate på Frogner i Oslo.

Et vitne forteller til VG at en gruppe personer skal ha overmannet den mistenkte, og hadde kontroll på ham, fram til politiet kom.

Operasjonsleder Steinar Hausvik opplyste til NTB i går at politiet fikk hjelp av gjester i lokalet som holdt igjen gjerningsmannen.

Ifølge vitner ble det gitt førstehjelp til kvinnen før politiet kom til stedet. Deretter tok politiet over, før ambulansen kom til stedet.

Vitner har fortalt at en lege kom til stedet og hjalp kvinnen, som på et tidspunkt skal ha mistet bevisstheten.

VG har sett levende bilder fra stedet, hvor den siktede blir satt i håndjern av en politibetjent bak baren. Video utenfra baren viser en rekke mennesker som skynder seg ut.