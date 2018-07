SKOGBRANN: Det begynte å brenne flere steder langs Gjøvikbanen mellom Hakadal og Sandermosen i Oslo søndag kveld. Her driver helikoptre med slukking ved Strøm i Nittedal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Tog med bremsene på forårsaket brann ved Gjøvikbanen

NTB

Publisert: 02.07.18 20:58

Gjøvikbanen er stengt for trafikk på grunn av skogbranner flere steder. Havarikommisjonen er koblet inn etter at et godstog med bremsene på forårsaket brann.

Ifølge brannvesenet i Oslo brenner det mandag ettermiddag to steder i Maridalen. Ved Sandermosen er det satt inn helikopter i arbeidet, og brannvesenet begynner å få kontroll over den rundt to mål store brannen. Også et slukketog bistår.

Den opprinnelige prognosen tilsa åpning klokken 14, men Bane Nor har varslet at det først kommer en oppdatering klokken 22.30 mandag kveld.

Har satt inn vannvogner

Bane Nor omtaler slukkingsarbeidet som krevende og har alt disponibelt mannskap ute for å bistå brannvesenet.

– Vi har hatt tre vannvogner gående hele natten. Det brenner flere steder, og avstandene er store. En fjerde vannvogn fra Kongsvinger er nå på vei inn. Ved Nittedal er det forsterket med folk og utstyr fra Jaren og Kongsvinger. Dette er en krevende situasjon da brannen har blusset opp igjen, og det er uvisst år banen kan åpne igjen, sier Tore Fjukstad, direktør for område øst i Bane Nor .

Når strekningen åpnes igjen, vil det være brannvakter fra Bane Nor og Sivilforsvaret til stede.

Gnister fra togbremser

Gjøvikbanen har vært stengt siden søndag kveld på grunn av brann. Ifølge NRK kjørte et godstog med bremsene på, noe som gjorde at gnister startet en 11 kilometer lang skogbrann langs toglinjen.

Overfor lokalavisen Varingen bekrefter CargoNet at det var et av deres tog som forårsaket brannen søndag, og at dette trolig skyldtes en teknisk feil. Havarikommisjonen skal granske hendelsen.

Innbyggere i området har hjulpet til med å slukke brannene. En av dem som var på stedet, Christine Rehn Jensen, sa til NRK søndag kveld at rundt 50 personer hadde møtt opp, og at de lagde lenker med bøttene der brannbiler ikke nådde fram.

Innsatsleder Ivar Myrbø sa til Romerikes Blad at han var overveldet over innsatsen.

– Innsatsen til lokalbefolkningen har vært fenomenal. Et sted koblet brannvesenet på slangen og overlot den til de sivile før de reiste videre til neste sted, fortalte han.

Få ledige busser og taxier

Grunnet planlagt arbeid i Lieråsen tunnel går det for tiden flere tog enn normalt på Gjøvikbanen, inkludert togene mellom Oslo og Bergen.

– Det er dessverre få tilgjengelige busser/taxier. Vi ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler. Passasjerer lokalt mellom Oslo S og Kjelsås henvises til Ruters busser/T-bane, opplyser NSB .

For trafikken på Bergensbanen er det satt opp busser til Drammen. Tidlig mandag kveld gjorde feil med strømtilførselen at all trafikk sto mellom Asker og Eidsvoll.