GREVLING I RISTEN. Dette synet møtte de ansatte som skulle sjekke pumpestasjonen. Foto: Tinn Kommune

Telemark-kommune gjorde uvanlig funn i avløpsrør

Publisert: 16.06.18 22:23

De ansatte har sett alt mulig rart havne i ristene, på grunn av hva folk kaster i do. Men en grevling hadde ingen sett før.

Det var Rjukan arbeiderblad som først skrev om det uvanlige funnet. I en pumpestasjon for Rjukan renseanlegg satt en grevling fast i den ene avløpsristen.

– Det kan vi si at ikke er vanlig, slår enhetsleder Jan Arvid Gravklev i Tinn kommune fast overfor VG.

Han mener seg imidlertid sikker på at det ikke er noen som har kastet en grevling i do. Enhetslederen tror den kan ha forvillet seg inn i et avløpsrør for regnvann, gått seg bort og blitt tatt av strømmen.

– Det skyldes at vi har et gammelt vann- og avløpsnett hvor det er en blanding av overvann, altså regnvann, og avløpsvann. Og da er det en grevling som har havnet i feil rør. Den har endt opp i en pumpestasjon, sier Gravklev.

– Dette hører med til sjeldenhetene. Jeg har ikke hørt om det før, påpeker enhetslederen.

