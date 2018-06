AVBRUTT: Showet til illusjonist Christian Wedøy fikk en brå slutt da politiet kom til Sirkus Shopping. Foto:: Christian Wedøy

Tidligere Norske Talenter deltager hang utenfor kjøpesenter

Publisert: 16.06.18 13:52

Politiet rykket ut til melding om at en person hang utenfor et kjøpesenter. Personen viste seg midlertidig å være magiker og tidligere Norske Talenter-semifinalist Christian Wedøy, som «bare» skulle utføre et aldri så lite stunt.

Det var 11:25 lørdag at politiet fikk inn en bekymringmelding fra en busssjåfør som hadde observert en person hengende utenfor kjøpesenteret Sirkus Shopping i Trondheim .

– Det hender at vi får inn meldinger om folk på utsiden av bygg høyt over bakkenivå - og det er jo ikke bra, sier operasjonsleder i Trønderlag politidistrikt, Trond Hangaas til VG.

Ressurser fra både brann, politi og helse ble kalt til å rykke ut, men da politiet kom, viste det seg at det bare var illusjonisten Christian Wedøy som utførte et nummer på vegne av kjøpesenteret.

– Vi valgte å be dem om å avlyse showet først og fremst fordi bygget ligger nær trafikk, og vi av den grunn var redde for at det ville dra bilistenes fokus vekk fra veien, sier Hangaas.

– Trist

Christian Wedøy (34), for mange kjent fra Norske Talenter hvor han tok seg til semifinalen i fjor, beskriver hendelsen som trist når VG snakker med han på telefon.

– Ja, showet ble litt kortere enn forventet. Det skal ikke være lett å være artist i dag, og det synes jeg er trist, sier han.

Han forteller at de valgte å ikke informerte politiet om stuntet, ettersom stuntet ifølge han er helt sikkert.

– Det hender vi kontakter brann og politi i forkant hvis vi skal gjøre risikofylte stunt, men i dette tilfellet var jeg sikret til maks og helt trygg der jeg hang.

Han skjønner likevel at politiet og andre reagerer.

– Ja, jeg skjønner at folk kan reagerer når man ikke vet hva det går ut på. Det er ikke farlig, men det kan jo se litt farlig ut. Til neste gang så får vi vurdere om vi også her kontakter politiet like før vi går opp, så alle parter er informerte om det som er i ferd med å skje, sier han.

Ikke første gang

Det var derimot ikke første gang Wedøy utførte dette stuntet på Sirkus Shopping. Også tidligere i uka, nærmere bestemt tirsdag, hang Wedøy utenfor bygget.

– Politiet kjørte også forbi på tirsdag, uten at jeg fikk beskjed om å avbryte showet, sier han.

Hangaas kan hverken avkrefte eller bekrefte til VG om dette var tilfellet.

– Det aner jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet vi fikk beskjed på forhånd om, var at det skulle være et arrangement. Vi fikk aldri vite om dette stuntet. Nå er det heller ikke hans ansvar, men arrangørens ansvar å melde fra om sånt, sier han.

Daglig leder av Sirkus Shopping innrømmer at de ikke tenkte over hvordan forbipasserende ville reagere på situasjonen.

– Jeg må innrømme at vi ikke tenkte på konsekvensene. Da politiet fortalte at de mente at det mest forsvarlige var å avbryte showet, så sa vi oss enige i det, sier hun til VG.

Blir det siste gang dette stuntet blir utført på kjøpesenteret?

Ja, hvis ikke tror jeg at jeg kommer til å bli veldig upopulær, sier hun.