PÅSKEN OM HJØRNET: Østlandet og Midt-Norge kan få best vær i palmehelgen, ifølge dagens prognoser. Bildet er fra Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen i mars i fjor. Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Påskeværet: Slik blir palmehelgen

Publisert: 21.03.18 13:41 Oppdatert: 21.03.18 13:55

En god og en ikke fullt så god nyhet om påskeværet: Den gode er at det ikke blir fullt så kaldt som de siste ukene. Den ikke fullt så gode er at det er lavtrykk på vei fra vest.

– Det skulle vært påske forrige uke, sier meteorolog Beathe Tveita ved StormGeo, og viser til forrige ukes stabile godvær.

Flere lavtrykk kommer inn fra vest i løpet av påsken, og vil gi både regnbyger og vind og tidvis påfyll av snø i fjellet.

Flott helg i øst

– Torsdag kommer det inn et lavtrykk som legger seg over Skottland og trekker litt nordover, men blir liggende der ute. Dette dirigerer vind og nedbør inn mot Vestlandet i helgen. Fredag kan vi få sørlig kuling på kysten av Vestlandet. Og det vil gi regn som nedbør i lavlandet, og snø i høyden og i fjellet.

OBS: Det er betydelig snøskredfare i store deler av Nord-Norge og på nordlige del av Vestlandet. Onsdag øker skredfaren i Troms og Vest-Finnmark. Sjekk snøskredfaren på varsom.no

Østlandet og Midt-Norge ligger stort sett i le for dette gråværet, og kan få en ganske flott lørdag og palmesøndag.

I Nord-Norge er det utrygt for regn- og snøbyger på kysten, men også mye bra vær.

– Nordlige deler av Nordland kan få en kald og klar påskestart. Østafjells blir det etter hvert ganske bra vær, men det er usikkerhet rundt et lavtrykk i vest. Det blir uansett lettere vær utover i palmehelgen på Østlandet, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB onsdag.

Nord-Norge best

Mandag, tirsdag og onsdag vil bli noe kjøligere over hele landet, med nordlig vind og mye bra vinterlig vær.

Dette blir likevel endret i løpet av onsdag kveld, da et nokså stort lavtrykk kommer inn fra vest og vil prege hele Sør-Norge med gråvær skjærtorsdag og langfredag.

– Samtidig ser det ut som om Nord-Norge kommer best ut av været disse dagene, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo, som lager en værprognose hele seks uker fremover – for kraftbransjen.

På kartet under kan du sjekke hvor mye de blåser! Sette musepekeren på stedet du vil sjekke, og se vindstyrken i km/t!

Ikke veldig kaldt

– Det er en del usikkerhet i prognosene, men det er et hovedtrekk av vi har lavtrykk inn mot landet, som gir vind og nedbør når de er her, og med tørrere og roligere perioder imellom. Lavtrykkene er ikke veldig milde og vårlige, men sørger for at vi ikke får veldig kalde dager, forklarer han.

Slik det kan se ut i hans prognoser, er det mulig at været skifter godvær og gråvær mellom Sør- og Nord-Norge sånn rundt påskeaften:

– Det er en mulighet for at siste del av påsken vil bli gråere i Nord-Norge, mens Sør-Norge da får noen flotte dager, sier Håvik Korneliussen.

Fortsatt kjølig vår

Hans langtidsprognose for april tilsier fortsatt en forholdsvis kjølig vår:

– Det er forholdsvis stor enighet i prognosene for ukene fremover i april at vi får temperaturer litt under normalen, men altså ikke veldig kaldt. Når det gjelder nedbør, er det ganske stor usikkerhet.

En kjølig april støttes også av amerikanske The Weather Company, som mener vårvarmen først kommer i mai:

Her mener sjefmeteorolog Todd Crawford at vi fortsatt har situasjon med blokkering av vanlig mildt vestavær, og at vi fortsatt vil ha en slik situasjon ut april, før blokkeringen avtar. Hans varsel for april, mai og juni tilsier kjølig april i hele Nord-Europa, mens vi i mai får varme i Sør-Norge.