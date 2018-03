Kay Ronny Lindstad (46) siktet for drap på bestekompisen: – Et forferdelig uhell

Publisert: 12.03.18 18:41

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) 46-åringen hevder at det var et vådeskudd som drepte hans «absolutt nærmeste kompis» da de to skulle spise middag.

– Jeg har ikke noe å skjule. Jeg har det helt jævlig, sier den drapssiktede mannen etter mandagens fengslingsmøte i Nedre Romerike tingrett.

Kay Ronny Lindstad har akkurat fått kjennelsen på fire ukers varetektsfengsling når han snakker med VG. Kjennelsen anket han på stedet.

– Vi sammenliknet våpen og så på noen våpenmekanismer. Etterpå skulle vi spise middag og se en film. Alt var helt fint, sier han.

Ringte selv ambulanse

Lørdag kveld skjøt Lindstad sin nærmeste venn – en mann i 30-årene – i overkroppen med et håndholdt skytevåpen. Omkring halvannen time senere ble mannen erklært død på Ullevål sykehus.

De to var medlemmer i hvert sitt skytterlag og svært interesserte i skytevåpen. Lindstad hadde derfor invitert kompisen hjem til sin leilighet på Mo i Nittedal .

Der skulle de diskutere sine nyinnkjøpte pistoler, spise middag og se en film, har drapssiktede forklart. Politiet bekrefter at drapsvåpenet var lovlig registrert på 46-åringen.

– Men hvorfor var våpenet ladd?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ingen god forklaring på det, svarer 46-åringen, som i retten forklarte at han er overbevist om at det ikke var han selv som ladet våpenet.

Klokken 19.48 ringte drapssiktede selv etter ambulanse. 18 minutter senere ble han pågrepet av bevæpnet politi. I mellomtiden utførte han hjerte- og lungeredning, forteller Lindstad.

– Min absolutt beste kompis er død, og det er jeg som har skyld i det. Det var et forferdelig uhell, sier han til VG.

Politiet: Motstridende forklaring

Tingretten støtter politiet i at drapssiktedes forklaring har «noen uoverensstemmelser med øvrige bevis i saken».

Politiadvokat Kristine Kiær sier videre at det er «skjellig grunn til mistanke om siktelsen som foreligger», altså forsettlig drap.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser om hva som har skjedd, sier Kiær til VG.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt politiet mener siktede har hatt et motiv for drapet. Politiet har heller ikke begynt gjennomgangen av hans beslaglagte mobiltelefon og nettbrett. Også drapsvåpenet gjenstår å bli undersøkt.

Politiet fikk medhold i sin begjæring om brev- og besøksforbud for de fire ukene i varetekt, mens begjæringen om to uker i isolasjon ble forkastet av tingretten. Kiær tok derfor betenkningstid på spørsmål om hun ville anke kjennelsen.

Forsvarer: – Som forventet

Drapssiktedes forsvarer, advokat Per Over Marthinsen, sier til VG at kjennelsen er «omtrent som forventet».

– Det var viktig for han å slippe isolasjon, det har han gitt tydelig uttrykk for, sier Marthinsen.

Grunnlaget for varetektsfengslingen er politiets frykt for bevisforspillelse.

– Politiet mener han kan komme til å påvirke «helt sentrale vitner». Det har vi problemer med å forstå, ettersom han ikke kjenner noen som har kjennskap til saken, sier Marthinsen, og understreker at han ikke har tilgang til politiets klausulerte dokumenter.

Kay Ronny Lindstad er uføretrygdet etter en arbeidsulykke for mange år siden. Han er tidligere straffedømt ved flere anledninger og sonet fengselsstraff senest i 2011. Frem til september i fjor var han også under etterforskning for heleri.