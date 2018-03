Mann (32) pågrepet etter drapet på Bjørndal

OSLO POLITIHUS (VG) Mannen meldte seg for politiet tirsdag kveld og kommer til å bli siktet for drapet. Han er tidligere straffedømt en rekke ganger.

Det sier politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

32-åringen er en kjenning av politiet. Ifølge Metlid ser politiet ikke for seg at det blir flere pågripelser i forbindelse med drapet.

Politiet opplyser at mannen var etterlyst og at politiet gjorde iherdige forsøk på å få tak i ham, før han selv meldte seg på politihuset i Oslo.

Nå sitter mannen i arrest i påvente av at han skal avhøres.

Mannens forsvarer Morten Furuholmen sier til VG at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Siktede er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for å ha kjørt i ruset tilstand og for å ha kjørt uten førerkort. Flere ganger har han blitt dømt til fengsel for oppbevaring av narkotika.

Fem pågrepet

Det var grytidlig mandag morgen at en polsk mann ble funnet med alvorlige skuddskader utendørs i et åpent garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Tirsdag kveld ble mannen i begynnelsen av 30-årene erklært død .

Mannen ble funnet i tilknytning til en bil som politiet ikke vil si noe om, mens hans egen bil ble funnet omkring hundre meter unna.

Politiet har ingen grunn til å anta at mannen har tilknytning til et kriminelt miljø i Oslo, opplyser de.

Få timer før mannen ble funnet skutt, pågrep politiet tre personer i en bil på Lambertseter etter at det var avfyrt skudd samme sted. De tre personene, tre menn på 19, 32 og 35 år, er alle varetektsfengslet i fire uker – to av dem i full isolasjon.

Politiet setter de to hendelsene i sammenheng.

– Vi knytter ikke offeret på Bjørndal til hendelsen på Lambertseter, og vi ser ingen forbindelse mellom siktede og offeret. Forbindelsen er mellom siktede på Bjørndal og skytingen tidligere på natten, sier Metlid til VG.

Føreren av bilen, den 32 år gamle mannen, er i tillegg til befatning med våpen siktet for truende atferd og kjøring i narkotikapåvirket tilstand.

Kort tid senere meldte vitner fra om skyting også i Seterbråtveien på Bjørndal, og store politistyrker rykket ut. Det var her de fant den polske statsborgeren med skuddskader. Politiet ser de to episodene i sammenheng.

Aksjon i Askim

Tirsdag formiddag gikk politiet også til væpnet aksjon mot en privat adresse i Askim i Østfold. Også denne aksjonen skal ha sammenheng med skytingen i Oslo.