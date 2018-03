LUTTER ØRE: LO-leder Hans Christian Gabrielsen fikk tirsdag 30 øre å gi til landets arbeidstakere, av NHO-leder Kristin Skogen Lund, som en forsmak på lønnsoppgjøret. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Lønnsoppgjøret i gang: 30 øre er fordelt

Publisert: 13.03.18 19:52 Oppdatert: 13.03.18 20:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-13T18:52:38Z

Lønnsoppgjøret er i gang og striden om kroner og øre pågår fra første stund. 30 øre ble gitt til hver enkelt arbeidstaker tirsdag, får VG opplyst.

Vårens vakreste eventyr blir det sjelden, men vårens heftigste kamp mellom LO og NHO ligger lønnsoppgjøret an til å bli.

Smuss og mat

Mandag startet forhandlingene, som trolig først kommer til å få sin avklaring etter en lang natts mekling søndag 8. april.

Noe av det første partene strides om, er hvor mye som skal gis tekniske justeringer.

Det dreier seg blant annet om mattillegg, smusstillegg og garantibestemmelser:

Kompliserte greier, men det dreier seg om å bli enige om hvor mye av rammen som skal gå til slike tekniske justeringer.

LO krevde å få 50 øre, men fikk øre-døren midt i fjeset:

NHOs sjef Kristin Skogen Lund var ikke villig til å høre på det øre.

Lønnsoppgjørets første drakamp endte med at Skogen Lund ga LO-sjef Hans Christian Gabrielsen 30 øre i tillegg til alle i slike tekniske justeringer.

Det utgjør en lønnsvekst på 0,1 prosent.

Enige om reallønnsvekst

Forrige gang det ble fordelt slike justeringsører i et samordnet oppgjør, som ledes av NHO og LO, var i 2008.

Da ble det gitt 50 øre, men det var i en tid med kraftig lønnsvekst og årslønnsveksten endte på 5,7 prosent.

I 2000 var forrige gang og da ble det gitt 20 øre i slike justeringstillegg.

Det er ikke ventet at kroner og øre vil skape grunnlag for en konflikt mellom partene:

Både NHO og LO er innstilt på at norske arbeidstakere i år skal få reallønnsvekst. NHO har understreket at det må gis mindre enn det våre nærmeste handelspartnere ligger an til å få: 2,7 prosent.

Men med en anslått prisvekst på rundt to prosent, kan arbeidstakerne få eksempelvis 2,5 prosent: Da får LO en pen reallønnsvekst og NHO blir fornøyd fordi man landet et oppgjør som er litt billigere enn de landene deres konkurranseutsatte bedrifter eksporterer varer til.

Kan gi streik

Selv om lønnsdrakampen kan gå uten konflikt, er det tre andre temaer som kan gi det:

Både obligatorisk tjenestepensjon og Avtalefestet pensjon ligger på bordet og partene skal både enes om detaljer og prinsipper.

I tillegg vil Fellesforbundets (LO) prinsippkamp om reise, kost og losji kunne danne grunnlag for streik i industrien:

De vil ha slutt på at selskaper, i hovedsak utenlandske, oppretter postkasseselskaper i nærheten av et utbyggingsprosjekt. Slik hindrer disse selskapet at bedriften får utgifter til reise, kost og losji for sine ansatte eller innleide arbeidere. Arbeiderne må ta den utgiften.

Det vil Fellesforbundet han slutt på og LO bruste så med streikefjærene, at partene faktisk måtte til en historisk mekling før oppgjøret startet.