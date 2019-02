I FJELLSIDEN: Etter styrten ble helikoptervraket liggende her. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Helikoptervraket er hentet ned i Røldal

To personer i 40-årene omkom da helikopteret styrtet søndag. Vrakrestene som er hentet ut, er ifølge Bergens Tidende helt smadret.

Avisen melder sammen med Dagbladet mandag ettermiddag at helikoptervraket er hentet ned fra fjellsiden.

Det ble funnet like etter klokken 03 natt til mandag, havarert nord for Røldal skisenter i Hardanger. Havarikommisjonen har i dag jobbet på spreng for å sikre seg spor fra området og få hentet ut vrakrester. Tirsdag er det nemlig ventet dårlig vær.

– De kjemper mot klokken, sier direktør William J. Bertheussen til VG.

Dette vet vi om ulykken

Helikopteret lettet fra Røldal skisenter klokken 14.30 søndag.

Ti minutter etter at helikopteret tok av skal det ha vært sms-kontakt mellom pårørende og de to som var om bord, ifølge Hovedredningssentralen.

Klokken 15.56 ble det registrert et treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad, ifølge redningsleder.

21.53 varslet familie og venner politiet om at de ikke hadde hørt noe fra de to i helikopteret, en mann og en kvinne.

Helikopteret ble funnet natt til mandag. Begge de to om bord omkom i ulykken.