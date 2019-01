BRANT OG BRANT: I nesten to timer fikk brannen på smoltanlegger i Friarfjorden brenne før første brannbil var på stedet. Foto: Kystvakten / NTB scanpix

Storbrann i Finnmark: Brannvesenet kom frem etter 1 time og 47 minutter

Brannvesenet i Lebesby kommune brukte en time og 47 minutter på å nå fram til brannstedet da det brøt ut storbrann i Lerøys smoltanlegg søndag morgen.

En arbeider, en mann fra Trøndelag, er savnet og antatt omkommet i brannen. Det var fire arbeidere på anlegget da brannen brøt ut.

– Ikke unormalt

Politiet i Finnmark bekrefter at brannen ble varslet klokken 0740. Først klokken 09.27 melder førte brannbil at de er på stedet.

– Dette er ikke unormal utrykningstid. Det er jo gode 12 mil å kjøre her fra kommunesenteret Kjøllefjord. Og det er ikke akkurat autostrada, sier brannsjef Birger Wallenius.

Han peker på at Lebesby bare har om lag 1350 innbyggere, men er landets 8. største i utstrekning.

– Utrykningstiden kan komme opp i tre og en halv time – om det brenner på Veidnes. Der ligger det ikke mange hus, men de har en skole, sier brannsjefen.

Reparerte glassfiber-kar

Konserndirektør for havbruk Stig Atle Nilsen i Lerøy-gruppen opplyser at brannen ser ut til å ha oppstått i forbindelse med utbedringsarbeid på store vannkar av glassfiber:

– Dette er en situasjon som preger våre ansatte. Våre tanker går til de pårørende og til kollegene som fortsatt er på stedet. Det var et innleid firma som skulle utbedre karene, og arbeidet innebar blant annet sliping. Smolt-karene var tomme for både fisk og vann.

Smolt-karene var tomme for både fisk og vann. Smoltanlegget er lagt til nokså avsidesliggende Friarfjorden på grunn av en svært velegnet vannkilde – et vassdrag – som brukes i smoltproduksjonen. Han sier at anlegget i Friarfjorden har eget industribrannvern:

– Men denne brannen utviklet seg med kraftig røyk, og våre folk har ikke trening i slukking med røykdykking. Vårt inntrykk er at nødetatene har gjort en stor og god innsats på tross av at anlegget ligger langt unna nærmeste brannstasjon.

Han mener at brannen ikke skal få konsekvenser for de 23 ansatte ved anlegget.

– Dette smoltanlegget er viktig for Lerøy Auroas virksomhet i Nord-Norge. Vi har ett bygg som har brent ned. Men vi må skaffe oversikt, vi har ikke detaljene foreløpig, sier han.



Kaldt og glatt og snø

Operasjonsleder Gunnar Øvergaard ved Finnmark politidistrikt er heller ikke overrasket over utrykningstiden:

– Husk at Finnmark er på størrelse med Danmark. Det er 60 mil fra Kirkenes til Hammerfest. Og det var kaldt og glatt og snø, påpeker han.

Første redningsressurs som var på stedet, var et Sea King redningshelikopter, som var framme klokken 0855, altså en time og ett kvarter etter varslingen.

Brannsjef Wallenius er teknisk sjef i Lebesby kommune, og brannsjef-rollen utgjør bare 15 prosent av stillingen hans. Det var bare en brannmann på vakt da brannen ble varslet.

Seks brannstasjoner

– Men vi rykket ut fra vår hovedstasjon og stasjonen i Lebesby, og dessuten ble det rykket ut både fra Tana, Porsanger og Gamvik, i tillegg til at vi fikk flydd inn kjemikaliedykkere fra Alta.

Brannen var voldsom, og utviklet en antatt giftig røyk – som ble liggende over området. Politiet innførte en sikkerhetssone på 1000 meter på grunn av dette, og evakuerte 6–7 hus som lå innenfor. Søndag kveld var vinden økt noe, slik at røyken drev mer ut over fjorden.