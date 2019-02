TAR LITE ANSVAR: Det holder ikke med strengere regler for dekk og kjetting. Også transportkjøperne må ta sin del av ansvaret, mener Jim Klungnes, yrkessjåfør og forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Yrekstrafikkforbundet

Refser bedrifter som leier inn utenlandske vogntog: – Et dekkende ord for situasjonen er kaos

Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikksjåførforbundet mener norske bedrifter som kjøper transporttjenester tenker for mye på pris - og for lite på sikkerhet.

– Et riktig og dekkende ord for situasjonen på norske veier nå er kaos, sier Jim Klungnes, yrkessjåfør og forbundsleder i Yrkestrafikksjåførforbundet til VG.

Han peker på at utenlandske vogntog resulterer i mange ulykker, nestenulykker og stengte veier.

– Mine medlemmer har pekt på dette hver vinter i flere år. Jeg har selv møtt utenlandske vogntog med hjertet i halsen, forteller han.

Lørdag fortalte VG historien om den polske vogntogsjåføren Robert som har forårsaket to alvorlige ulykker på norske vinterveier - med tre alvorlig skadete personer som resultat. Han har fortalt at han følte seg presset til å kjøre, selv om han hadde fått kjøreforbud.

PÅ VEIEN: Når Jørgen Adolfsen kjører brøytebil, ser han vogntog som aldri burde kjørt på Senja. Når han er på tur sørover med fisk, møter han vogntog med dårlige dekk og underbetalte sjåfører. Foto: PRIVAT

Debatten om utenlandske vogntog på norske vinterveier har rast de siste ukene. Storkontroller utført av Statens vegvesen har tegnet et alvorlig bilde av tilstanden på mye av tungtransporten som krysser grensen.

I en oppdatert rapport fra Statens vegvesens kontroller fra årsskiftet og frem til tirsdag denne uken viser at av 9968 kontrollerte kjøretøy ble det ført rapport om mangler på 4439 av dem. Totalt fikk også 2756 bruksforbud, 1482 gebyr. Hittil har også 158 kontroller endt med anmeldelser.

Jørgen Adolfsen (20) brøyter vinterveier hjemme på Senja. Over øya i havgapet i Troms sklir dårlig skodde vogntog fra sør i Europa på vei til oppdrettsanleggene. Bak rattet sitter sjåfører uten erfarig fra smale, svingete, isete veier.

– Mye av det vi ser er overhodet ikke egnet for norske veier, sier Adolfsen.

Nå er han selv på vei sørover mot Danmark med familiebedriftens trailer full av fersk fisk fra Senja.

VENTER: I Karesuando i Finland stod de polske trekkvognene klare. Foto: JØRGEN ADOLFSEN

Han og faren driver et transport og maskinfirma og konkurrerer i et marked der prisene dumpes.

– Mange kjører for halve prisen av det jeg mener er greit. Det er mange om beinet og de trenger last. Firmaene med billige sjåfører har lavere utgifter og muligheter til å dumpe prisene, sier 20-åringen som da VG snakket med ham nettopp hadde passert en trailer som stod og spant på blanke dekk i svenske Luleå.

I Karesuando i Finland passerte han er rekke polske vogntog som stod klare for tur nordover fra basen til firmaet Girteka.

TRAFIKKPROBLEMER: På Twitter melder politiet daglig om vogntog som setter seg fast i veibanen. Her har et vogntog sklidd og sperret veien på E6 ved Son i januar. Foto: Nyhetstips.no / NTB scanpix

– Det går stort sett bare utenlandske biler fra Nord-Norge til land sør i Europa. De kjører for ekstremt lave priser. Det er bestillerne som betaler transporten, ikke fiskebrukene. Selgerne har nok en viss anelse om tilstanden på vogntoget som henter fisk, men det er ikke de som bestiller og betaler frakten, sier Adolfsen som er profilert som en av sjåførene i NRK-serien «Brøyt i Vei».



– Lite håndhevet og praktisert

Mange av transportkjøperne er Virke-bedrifter.

Harald J. Andersen, direktør for handel, mener alle som bestiller transporttjenester, uavhengig av bransje, bør sikre at de kjøper tjenester fra de som driver ordentlig og seriøst.

– Virke er opptatt av at det skal være konkurranse på like vilkår og ordnede forhold i bransjen. Ingen er tjent med at de som driver ulovlig får lov å operere i Norge det rammer de som driver seriøst, sier Andersen.

KJØREFORBUD: Ved Svinesund mandag fikk 15 av 15 kontrollerte vogntog kjøreforbud. Årsaken var slitte og uegnede dekk for kjøring på norske veier, skriver NTB. Foto: Statens vegvesen/NTB scanpix

Jim Klungnes sier at mange transportkjøpere er altfor lite bevisste på sitt ansvar både juridisk og moralsk, og at det må stilles strengere krav til valg av transportør.

– De har et juridisk ansvar som er lite håndhevet og praktisert. Mye handler om billigste pris, men da må transportkjøperne tenke på hvorfor det er så billig. Mange sparer på både sikkerhet- og lønns- og arbeidsbetingelser da det gir et konkurransefortrinn. sier Klungnes.

– FOR DÅRLIG: Leder i Norges lastebileierforbund Geir A. Mo, mener transportkjøperne må kreve dokumentasjon. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/NLF

– For dårlige til å ta ansvar

Direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo er enig i at transportkjøperne må ta en større del av ansvaret.

– De har etter vårt syn et helt åpenbart juridisk ansvar for å etterspørre dokumentert kvalitet. Det ansvaret kan de ikke snakke seg bort ifra, og de er altfor ofte altfor dårlige til å ta det ansvaret. Det er altfor mange transportkjøpere og vareeiere som slipper unna med for dårlige rutiner på dette området, sier Mo.

– Man slipper ikke noen ut på en oljeplattform eller inn i cockpit på et fly uten at det er grundig dokumentert at de har kompetanse til å være der. Så hvorfor er det da lov å kjøre 50 tonn på kronglete fylkesveier uten at oppdragsgiver krever dokumentert at sjåførene er kvalifisert til å være der?