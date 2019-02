STORT SNØSKRED: Dagfinn Gytri ble øyenvitne til skredet som gikk i Oldedalen fredag ettermiddag. Han forteller at skredet på sekunder var over veien, og over på andre siden av vannet. Foto: Dagfinn Gytri

Massivt snøskred i Oldedalen: – Det gikk veldig, veldig fort

2019-02-01

I Oldedalen i Sogn og Fjordane er innbyggerne innesperret etter et stort snøskred som gikk fredag ettermiddag.

01.02.19

– Det gikk veldig, veldig fort. På bare sekunder var det over veien, over isen, og over på den andre siden. Det var veldige krefter ute og gikk der, sier Dagfinn Gytri til VG.

Han fortalte først om hendelsen til NRK .

Fra hjemmet sitt har Gytri god utsikt til den bratte fjellsiden der skredet gikk i 17-tiden fredag ettermiddag, og han ble øyenvitne til de voldsomme naturkreftene.

– Hadde noen kjørt på veien der hadde de ikke hatt en sjanse i det hele tatt. De hadde blitt blåst på vannet med en gang. Det skjedde på et litt skummelt tidspunkt, for det er mange som kjører på veien til og fra jobb i 17-tiden, sier Gytri.

– Vi hadde flaksen på vår side – denne gangen også. Dette skjer altfor ofte, og det er et under at det går så bra.

Bygda er innesperret

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at noen har blitt tatt av det massive skredet.

– Veien er stengt til klokken ni i morgen tidlig. Da gjøres det en ny vurdering på om det er fare for andre skred i området. Det kan man ikke se nå i mørket, og det er et område hvor det har gått flere skred tidligere, sier operasjonsleder Tatjana Knappen, i Vest politidistrikt til VG.

At fylkesveien 724 nå er stengt betyr at bygda Oldedalen nå er innesperret.

– Det er vel det tryggeste. Det er ikke trygt å kjøre der nå. Men det er ikke noen god situasjon om man for eksempel plutselig skulle trenge legehjelp, sier Gytri.

Gytri har bodd hele livet i den lille bygda mellom fjellsidene, og forteller at snøskred er noe de opplever ofte.

– Det er litt ekkelt, men jeg har levd med det en god stund. Det blir likevel verre med årene, når man blir mer og mer klar over hvilke konsekvenser det kan få om man blir tatt, sier Gytri.

Snøen fortsetter å skape trøbbel

Snøfallet den siste tiden har fått det til å ga snøskred flere steder i landet. Senest i går da to biler ble sittende fast etter at det gikk et snøskred over fylkesvei 403 ved Iveland i Agder. De involverte kom fra hendelsen uskadet.

Onsdag var det også nære på å kunne gå skikkelig galt, da en buss var noen sekunder fra å bli truffet av et stort snøskred i Geiranger.

Hans Martin Homlong, som bor på den andre siden av fjorden fra der skredet gikk, filmet de dramatiske sekundene som utspilte seg etter at han fikk øye på bussen på veien under skred-fjellet.

I tillegg til skredfare har snøen også bydd på andre problemer de siste dagene. Den siste uken i januar ble blant annet en trøblete uke for trafikantene, med flere trafikkuhell – særlig på Sørlandet .

I nord ble også flere innbyggere evakuert fra skredutsatte steder i Lofoten .

Ifølge meteorologene er det ventet at snøfallet vil dabbe litt av de kommende dagene , men fredag ettermiddag holdt snøen det imidlertid gående flere steder, som i Drammen der bussene måtte stoppe på grunn av dårlig sikt, ifølge Drammen LIVE24 .

Politiet virker å ha hendene fulle på grunn av snøen, og flere politidistrikt melder om problemer i trafikken med både fastkjørte vogntog og biler i grøften.

I Sør-Øst har de ikke engang tid til å legge ut Twitter-meldinger på alle hendelsene: