SØRGER: Sokneprest Jon Ådnøy åpnet kirken på Torvastad tirsdag. - Det er lite vi kan gjøre eller ta tak i, og da er det godt å komme hit og være her i stillhet, sier han. Foto: Carina Hunshamar

Åpen kirke etter helikopterulykken: - Et hardt slag for alle i bygda vår

KARMØY (VG) Lokalbefolkningen på Torvastad samlet seg i sorg i Torvastad kirke tirsdag, for å minnes Jarle Hegerland og Ann-Cathrin Losvik.

Publisert: 19.02.19 18:17







Tirsdag ettermiddag ble Torvastad kirke på Karmøy holdt åpen etter helikopterulykken der Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48) mistet livet i helgen.

– Det er vanskelig å ta tak i en slik hendelse. Da er det godt å komme hit til stillhet, og kunne tenne et lys, på tross av alt mørket, sier sokneprest Jon Ådnøy til VG.

Ifølge presten har det i løpet av ettermiddagen kommet mennesker som kjenner de omkomne på ulike måter. Flere tørket tårer, og mimret og delte gode minner.

– Det er et hardt slag, for de som kjente dem personlig, men også for alle andre, for vi er så få i bygda vår, sier Ådnøy.

LYS: Lokalbefolkningen tente lys for de omkomne i Torvastad kirke på Karmøy tirsdag. Foto: Carina Hunshamar

les også Bror om helikopterulykken: – Jeg trodde ikke jeg var våken

Ekteparet bodde på Karmøy i Rogaland . De var på vei tilbake fra skitur i Røldal da helikopteret de satt i styrtet på Røldalsfjellet. Rundt 12 timer etter avgang, i 03-tiden natt til mandag, ble helikopteret funnet. To timer etter ble ekteparet bekreftet omkommet.

– Jeg og Jarle kjente hverandre på flere måter, og utviklet et sterkt vennskap. Vi var ute og fløy sammen flere ganger, senest for en uke siden, forteller Bent Ståle Svendsen til VG.

les også 18 ulykker med helikoptertypen som styrtet i Røldal

– Jeg tenker på familien

Svendsen sier at han sist snakket med ekteparet lørdag eller søndag i forrige uke. Han beskriver Hegerland som en «Petter Smart»-type, en som kunne alt.

– Vi har drevet entreprenørvirksomhet sammen. Hvis det var noe Jarle ikke hadde, kunne han lage det. Han likte å reise mye rundt, og å stå på ski oppe i Røldal, sier han til VG.

– Jeg tenker også på familien. Hvis det er noe de trenger, er det selvsagt bare å ta kontakt, sier han.

Foto: Carina Hunshamar

les også To personer omkom i helikopterulykke: - De fineste menneskene

Ulykken etterforskes av Vest politidistrikt, Hardanger lensmannsdistrikt og Statens havarikommisjon for transport. Helikopteret blir fraktet til Lillestrøm for å kartlegge årsaken til ulykken.

Losvik etterlater seg to jenter på 13 og 18 år, og Hegerland en sønn på 14.