Stenger E18 etter oversvømmelser

INNENRIKS 2018-09-07T15:29:48Z

Styrtregner skaper problemer og kaotiske tilstander på veiene i sør fredag ettermiddag.

Publisert: 07.09.18 17:29 Oppdatert: 07.09.18 18:12

Styrtregnet skaper store problemer i trafikken langs hele Agderkysten. Nå har regnet nådd til Kristiansand .

– E18 øst for Kristiansand er stengt. Vi stenger også Oddenestunnelen og Baneheitunnelen i vestgående felt, opplyser, Linn Andersen, operasjonleder i Agder politidistrikt til VG.

Det betyr at all trafikk på E18, som kommer fra østsiden av Kristiansand må benytte seg av omkjøring via Lund og gjennom sentrum.

– Mange ringer og sier at de ikke kommer over enkelte steder. Det er også folk som har fått vann i motorrommet. Vi må prioritere det som er mest akutt, så bruk varselblink. Vi oppfordrer de som kan bli hjemme til å bli hjemme, og skal du ut å kjøre må du ta tiden til hjelp, sier Andersen.

Ifølge Fædrelandsvennen sto hele syv biler i vann på E39 på Fidjane like vest for Kristiansand. Bilene står i en halvmeter med vann, og køen står stille, forteller avisens reporter ved 1730-tiden.

Også flere andre steder i Kristiansand er det rapportert om biler som står i vann. Brannvesenet har rykket ut for å bistå biler som står fast i vannet i Baneheitunnelen i Kristiansand. Trafikken omdirigeres.

Agder Energi Nett skriver at over tusen kunder er berørte av strømbrudd på grunn av en driftsforstyrrelse.

Intenst på Lista

– Vi har hatt et intenst regnvær på Lista i ettermiddag, vi snakker 59,9 mm nedbør på Lista fyr, forteller statsmeteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt.

Hun er kalt inn som ekstrabemanning fordi det intense regnværet ble oppgradert til oransje nivå for Telemark, Buskerud og Vestfold.

– Vi så at den kraftigste fronten lenge lå i havet utenfor Sørlandet, og så kom den inn, men stanset opp nettopp over Lista. Derfor kom det såpass mye her. Men nå i 17-tiden har den begynt å bevege seg.

Den heftigste timenedbøren på Lista fyr var på 23,6 mm.

Østlandet i natt

Også i Kristiansand har det regnet heftig – her viser måleren 26,6 mm på to timer fredag ettermiddag.

– Selve fronten er veldig smal – det vil si – området hvor det regner er større, men det aller mest intense regnet kommer i en smal sone – kanskje en til to mil bred – og den brer seg nå østover og nordover.

Hun mener at selve nedbørsfronten vil nå Telemark og Buskerud og Vestfold litt utpå natten.

– Her er det kanskje risiko for tilsvarende nedbørsmengder, men disse områdene er mer sårbare for denne typen nedbør enn Agder. Derfor er farenivået økt til oransje her, forklarer hun.

Stanser ved Mjøsa

Hun beskriver regnværet som litt typisk for sensommeren:

– Da får vi inn varme, fuktige lavtrykk, og samtidig har vi kald luft i høyden, som gir litt ekstra til det hele. Husk at vi aldri har så varm havoverflate som nå - som avgir fuktighet til atmosfæren, sier hun.

Regnværet til nå inn til Oslo fra i 6–7-tiden lørdag morgen.

– Men nå er systemet svekket, og hovedstaden vil neppe få tilsvarende intenst regnvær. Det vil i så fall være nokså lokalt.

I løpet av lørdagen vil nedbørsfronten bre seg i vifteform nordover og østover Sør-Norge, men svekkes:

– Slik det ser ut, vil Østlandet nord for Mjøsa neppe merke mye til dette regnværet, sier Bente Wahl.