DØDSULYKKE: Politiet har bekreftet at det dreier seg om en dødsulykke, men det er ikke kjent hvorvidt det dreier seg om en eller flere personer som er omkommet i den alvorlige ulykken. Foto: Asbjørn Torgersen

Dødsulykke på Rjukan: Fem personer involvert

Fem personer er involvert i en alvorlig trafikkulykke på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at ulykken er en dødsulykke, men ikke antallet.

Publisert: 02.09.18 14:34 Oppdatert: 02.09.18 16:05

Fem personer er involvert i en trafikkulykke på Rjukan i Telemark , hvor en bil kjørte inn i en fjellvegg.

Klokken 15.10 søndag skriver politiet på Twitter at det er snakk om en dødsulykke, men det er ikke bekreftet om det er en eller flere personer som er omkommet i ulykken.

Politiet i Sør-Øst meldte på Twitter om at en bil skal ha kjørt inn i en fjellvegg. Minst én person sitter fastklemt, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG i 14-tiden søndag.

Operasjonsleder Rune Hunshamar sier til VG klokken 15.30 at han på nåværende tidspunkt ikke kan gå ut med nærmere opplysninger i saken.

Politiet kjenner til hvem som eier bilen, og jobber med å komme i kontakt med pårørende, melder NTB.

De jobber også med å avhøre vitner og komme i kontakt med flere som kan forklare hva som har skjedd.

– Det er en bil som har kjørt inn i en fjellvegg, utover det vet vi ikke mer om hva som har skjedd. Om noen har opplysninger til politiet, ønsker vi at de tar kontakt med oss, sier Hunshamar til NTB.

De pårørende er ikke varslet, og politiet melder på Twitter søndag ettermiddag om at de jobber med å varsle.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 13.44. Nødetatene er på vei til stedet, og brannvesenet jobber nå med frigjøring. Luftambulansen vil lande om få minutter, utdyper han.

Alle de fem personene befant seg i samme bil, og tilstanden deres ble først betegnet som alvorlig.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen, og kriminalteknikere er på vei til stedet. Det skal ikke være andre biler involvert i ulykken, opplyser politiet.

Politiet har sperret fylkesvei 651 for all trafikk, og melder at veien mellom Rjukan og Gaustadtoppen vil være stengt i lang tid.

Politiet vil forsøke å holde deler av veien inn til Gaustablikk åpen, grunnet stor ferdsel.

VG oppdaterer saken.