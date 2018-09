TIL ANGREP: Gjermund Cappelen, som står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet, tordnet mot Eirik Jensen i retten i dag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Gjermund Cappelen: – Jensen har ingen respekt for loven

2018-09-25

Desibelnivået på Cappelens forklaring økte betraktelig da han skulle gjøre seg personlige betraktninger om Eirik Jensen som politimann.

Publisert: 25.09.18 11:08

I tordentalen fremsto det som at Gjermund Cappelen nærmest var sint og opprørt over hva han og Jensen angivelig skal ha samarbeidet om i 20 år. Han sier blant annet:

«Eirik har ingen respekt for loven i det hele tatt – han motarbeider systemet»

– Han har gitt noen karakteristika av meg, og det er som om han skulle beskrive seg selv, sier Cappelen.

Videre viser Cappelen til flere hendelser der han påstår Jensen har gitt han råd som strider med loven.

Blant annet nevner han en hendelse i 1993 der han søkte råd hos Eirik Jensen etter at han mistenkte at hans daværende kjæreste var utsatt for alvorlig voldskriminalitet.

– Vi kan komme inn på bruk av torpedoer , der jeg gikk til Eirik for å fortelle om noe min kjæreste har vært utsatt for. Da rådet han meg ikke til å anmelde, men heller til å få torpedoer til å banke mannen helseløs, forteller Cappelen i retten.

– Motarbeider systemet

Videre nevner Cappelen flere hendelser hvor Jensen hjalp ham og ga ham råd om hvordan han skulle lure seg unna.

– Så har vi Maldivene – der han ber noen jeg kjenner gå til Asker og Bærum og hente ut et pass på falske vilkår så jeg kan rømme. Eirik har ingen respekt for loven i det hele tatt – han motarbeider systemet, sier Cappelen.

Gjermund Cappelen ble slått «gul og blå» og risikerte en lang fengselsstraff etter å ha blitt tatt for narkotika på Maldivene. En av dem han ringte hjem til etter hvert for å be om hjelp, var Eirik Jensen.

– Jeg skal ikke legge skylden på Eirik for det jeg har gjort. Vi har hatt dårlig innflytelse på hverandre – men han har i hvert fall ikke gjort at jeg har fått mer respekt for loven, sier Cappelen.

Har mistet sympatien

Cappelen forteller at han har hatt dårlig samvittighet for at han har trukket inn Eirik Jensen i saken.

– Jeg har hatt dårlig samvittighet for at jeg dro Eirik inn i dette, at jeg tystet på han. Etter at vi har vært gjennom dette nå er det siste snev av sympati borte, sier han.

De Vibe leser opp hvordan Cappelen har beskrevet Jensen i et avhør i januar 2014. Der sier Cappelen at Eirik Jensen er veldig våpenfiksert, glad i å kjøre motorsykkel og en robust kar.

Cappelen svarer at han har gjort seg opp noen refleksjoner siden den tid.

– Jeg har også noen andre refleksjoner. Han forlanger at alle skal stille opp for han – moren hans, eksene hans, moren min. hun skal inn å vitne her fordi han er så vrang, forteller Cappelen.

– Det mener jeg er skammelig rett og slett. Han blir aldri ferdig – nå går det på femte året. Han henger meg ut for pressen. For å skade meg, legger han til.

– En konstant press

Før tordentalen fortalte Cappelen om hans side av samarbeidet med Eirik Jensen. Jensen hevder dette var et informant/-kildeforhold. Cappelen har en helt annen historie.

– Jeg hadde et spesielt forhold til Eirik. Jeg var en samarbeidspartner, ikke en kilde, sa Cappelen.

Han fortalte også at Jensen kan ha vært med på totalt 100 innførsler i det påståtte 20 år lange samarbeidet. Han anslår at det er omsatt for nærmere én milliard kroner, og at han selv har tjent 80 millioner.

Han fortalte også igjen om et evig mas fra Eirik Jensen om penger. Han hevder seg også at han følte han var i en pressituasjon.

– Det har vært et konstant press, spesielt de siste årene. Det er aldri fred å få, selv når jeg er på ferie. Når som helst, sa Cappelen.

Både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har anket dommene fra Oslo tingrett på henholdsvis 21 og 15 års fengsel for å ha samarbeidet om innførsel av mange tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Cappelen bare har anket straffeutmålingen. Han vil ha større strafferabatt for å ha trukket Jensen inn i saken, skriver NTB.