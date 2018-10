Ungdommer herjer på vinmonopol i Oslo-området

I sommer har flere polutsalg fått besøk av truende ungdommer som stjeler og herjer. Politiet tror det kan være snakk om en organisert gruppe.

01.10.18

Rundt klokken 14 lørdag slo ungdommer i alderen 16 til 18 år nok en gang til mot et vinmonopol. Denne gangen rammet de utsalget på Mosenteret i Nittedal, ifølge Varingen.no .

– De viste truende atferd og stjal med seg varer. Politiet har i sommer fått mange henvendelser om lignende hendelser fra diverse polutsalg i hele Oslo -området. Det kan virke som at en organisert gruppe har herjet rundt, sier politioverbetjent Geir Bakk Anthonsen.

Politiet ber om tips fra folk som ble vitner til opptrinnet lørdag. Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet bekrefter at de har hatt flere lignende hendelser i Oslo-regionen.

– Et typisk forløp er at en ungdomsgjeng kommer inn i lokalet, noen avleder oppmerksomheten til betjeningen, mens andre stjeler varer, sier han.

Lorentzen understreker at de generelt har lite svinn fra butikkene, og at de siste meldingene tyder på at fenomenet med gjenger er på tilbakegang.