GLAD: William Nygaards sønn og etterfølger som Aschehoug-sjef, Mads Nygaard, mener siktelsen i forbindelse med skuddene på faren i 1993, sender et viktig signal.

Nygaard-saken: Glad saken reddes fra glemselen

Kripos sikter flere personer for attentatforsøket mot forelegger William Nygaard i 1993. Williams sønn og Aschehoug-etterfølger, Mads Nygaard, sier det er stort at saken reddes fra glemselen i 12. time.

Tre skudd mot Aschehoug -forelegger William Nygaard rystet Norge 11. oktober i 1993. Torsdag er det 25 år siden attentatforsøket på den daværende Aschehoug-sjefen. Tirsdag, altså to dager før foreldelsesfristen, så opplyste politiet om at flere personer er siktet i saken.

William Nygaards sønn, Mads Nygaard, er svært fornøyd med at saken som har preget familien og forlaget i mange år, nå er i bevegelse.

– Jeg synes det er svært gledelig og litt overraskende at saken nå tar den vendingen den gjør. Jeg må si at det er svært viktig det vi ser nå. Saken går over fra å gå inn i det som kunne bli glemselen, til bli en høyst levende sak, sier Mads Nygaard, som tok over som konsernleder i forlaget etter faren i 2010.

Drapsforsøket ble satt i sammenheng med utgivelsen av forfatter Salman Rushdies omstridte roman «Sataniske vers».

Skuddene mot William Nygaard * Forlagsdirektør William Nygaard ble skutt utenfor sitt eget hjem i Oslo den 11. oktober 1993. * Attentatet ble satt i sammenheng med utgivelsen av Salman Rushdies omstridte roman «Sataniske vers». * Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot etterforskningen. * 11. oktober 2018 vil det være 25 år siden angrepet, og den strafferettslige foreldelsesfristen vil inntre. Fordi flere nå er siktet i saken, vil denne fristen kunne brytes, ifølge Kripos. * Flere personer ble i 2018 siktet for drapsforsøk, samt etter den gamle straffelovens paragraf 99 a, som omfatter angrep på sentrale samfunnsinteresser. Dette ble kjent to dager før saken blir foreldet.

– For alle rundt William så har denne saken vært av prinsipiell karakter. At saken har ligget uoppklart, har sånn sett vært et mørkt kapittel i foreleggergjerningen. Det er klart at dette har hengt over forlaget i alle år, og at det plutselig kommer en så positiv utvikling i 12. time, er stort.

Kripos bekrefter at de siktede er utenlandske statsborgere, men de vil ikke si noe om deres nasjonalitet.

Visste om utviklingen

Etterforskningen ble gjenopptatt i 2009 . Året etter utlyste Den norske Forleggerforening og Aschehoug en dusør på 500.000 kroner for avgjørende tips .

Mads Nygaard sier han fikk vite om saken for noen dager siden, og at han bare vet det resten av Norge har fått opplyst.

– Jeg vet at det faktum at to personer eller flere blir siktet i saken. Dette er naturligvis en sak som vi følger veldig tett. Vi krysser fingrene for at det som i dag er en siktelse vil få et videre forløp og til slutt en form for konklusjon, avslutter han.

– Et angrep på det frie ord

Mads Nygaard sier at dette er en viktig sak å redde fra glemselen.

– Jeg kan ikke si at jeg trodde saken skulle komme opp igjen. Det er to gledelige sider her. Det ene er det faktum at to personer eller flere blir siktet. Det andre er at siktelsen begrunnes med paragraf 99a, som viser at dette rett og slett var et angrep på det frie ord. Dette sender et veldig tydelig signal om hvor sterk ytringsfriheten er og har vært i Norge.

– Hvordan har denne saken preget Aschehoug som forlag?

– Denne saken har ikke hatt noe å si på Aschehougs redaksjonelle vurderinger. For oss aldri vært aktuelt å gjøre om på våre redaksjonelle prinsipper, hverken før eller etter skuddene i Dagaliveien, svarer Mads Nygaard.