Familien til den avdøde mannen i Maridalen, sier til politiet at mannen kjente drapsmannen. Foto: Odin Jæger

Den døde i Maridalen kjente mannen som er siktet for drap

Publisert: 26.07.18 18:03

Politiet har fått bekreftet at mannen som ble funnet død i Maridalen, kjente John Edvin Lie som er siktet for drapet.

– Vi har snakket med familien til avdøde, og fått bekreftet at det har vært kontakt mellom siktede og avdøde. Omfanget vet vi ikke, men vi vet om en anledning og det var år tilbake. Vi jobber nå med å få bekreftet den kontakten, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

VG skrev mandag at den avdøde mannen i 30-årene tidligere har vært nær venn med en drapsmann og nynazist .

Den siktede mannen er også kjent for å ha vært høyreekstrem, og ble på 80-tallet dømt for drap på to menn, også kalt «Hadelandsdrapene» - da under navnet Johnny Olsen.

Drapsdømt barndomsvenn:– Benekter ikke at det er rart

Den drapsdømte nynazisten som har hatt et vennskap til avdøde blir innkalt til avhør hos politiet.

VG har vært i kontakt med mannen som sier at han selv lever et normalt familieliv. Han forstår godt at det er interessant å snakke med han, når en barndomsvenn av ham blir drept av en høyreekstrem drapsmann.

– Jeg benekter ikke at det er rart, sier han til VG.

Mannen sier han selv ble sjokkert over å høre hvem den siktede og avdøde er.

– Jeg kan ikke fatte og begripe det. Avdøde er en blid og jovial gutt som var helt vanlig. Han var glad, snill og behjelpelig. Det er to vidt forskjellige verdener som har kollidert, sier mannen.

Han hevder han ikke har sett verken den siktede eller den avdøde på mange år.

Den siktede, John Edvin Lie byttet navn fra Johnny Olsen i 2001.

– Johnny Olsen (John Edvin Lie) har jeg ikke sett siden 1999 og han omgås ikke høyreekstreme nå.

– Han (avdøde) har ikke vært del av noe miljø, det vet jeg. Han har ikke det, han er en vanlig arbeider, sier mannen.

Avdøde har i et avisintervju fra tidlig 2000-tall beskrevet et nært vennskap med den drapsdømte nazisten til ut i 20-årene, men det kjenner ikke mannen seg igjen i.

Han sier de har hatt kontakt frem til 20-årene, og sier han kan ha møtt ham i 2014 slik VG får opplyst.

Men han er klar på at de ikke har hatt tett kontakt på mange år.

– Likevel vil denne saken gnage på meg hele ferien, sier mannen.

– Jeg blir nysgjerrig når jeg ser at saken gjelder en frelst kristen tidligere høyreekstrem og gammel bekjent som er død.

– Høyreekstrem kobling er det mest sannsynlige

Politiet jobber ut fra en teori om at den høyreekstreme koblingen er relevant for saken, og bekrefter at det er det mest konkrete sporet de har i saken.

– Vi har fått opplysninger fra vitner, og vi ser på en høyreekstrem kobling som den mest sannsynlige sammenhengen på relasjon. Det kan også være andre sammenhenger, men dette jobber vi med, sier Hjort Kraby.

Siktede John Edvin Lie har hevdet at hele siktelsen er basert på løgn , og at han ikke kjenner avdøde. Det gjentok han i Oslo tingrett da spørsmål om isolasjon skulle behandles torsdag.

– Det er illusjoner og fantasier som ikke stemmer, sa tiltalte før retten ble satt.

Han kom til tingretten kledd i rød t-skjorte, rød joggebukse med rifter og røde Converse-sko. Han satt store deler av tiden rolig med foldede hender, men spratt opp og gikk rundt da pressen tok bilde av forsvarer og aktor.

Politiadvokat Kraby sier de fremdeles holder mulighetene åpne for at avdøde kan ha vært utsatt for noe annet enn drap.

– Vi undersøker om avdøde var på feil sted til feil tid, om det var et hendelig uhell eller selvdrap.

Avdøde skal ikke ha andre koblinger til høyreekstreme miljøer, enn at han er barndomsvenn med en drapsdømt nynazist og at han kjente siktede.

Politiet har fått med seg at John Edvin Lie på 2000-tallet sa han var blitt kristen, og ikke lengre hadde kontakt med de høyreekstreme miljøene.

– Om det høyreekstreme tankegodset ble forlatt og om det eventuelt er tilbake, er ikke godt å si, sier Kraby.

PST har bidratt med informasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har overlevert informasjon som de mener er relevant for Maridalen-saken. Om hvem og hva slags type informasjon det er snakk om vil verken PST eller Oslo-politiet ut med foreløpig.

Kommunikasjons-sjef i PST, Trond Hugubakken, svarer på generelt grunnlag at de ikke frykter aksjoner fra høyreekstreme miljøer i Norge.

– Det vi frykter fra de miljøene er voldelige enkeltpersoner, sier Hugubakken.

PST mener de høreekstreme er mer å anse som et ordensproblem, heller enn et nasjonalt sikkerhetsproblem. Men de siste par årene har det vært en økt aktivitet.

– Men vi er langt unna toppene på 90- og 2000-tallet, sier Hugubakken.