GLAD FOR Å VÆRE I LIVE: Besetningen som befant seg på «Svartlöga», som sank lørdag, er mellom 20 og 60 år. Foto: KNRM

Norske Oscar (28) reddet da dansk seilbåt sank

INNENRIKS 2018-08-26T11:02:29Z

Det som skulle være en 15 måneders seiltur over Atlanterhavet, fikk en brå slutt. Oscar Erik Yran (28) fra Oslo var om bord da seilbåten kantret og sank lørdag.

Publisert: 26.08.18 13:02 Oppdatert: 26.08.18 13:42

Søndag for to uker siden vinket familie, venner og ukjente farvel da «Svartlöga» kastet loss og seilte fra Aarhus i Danmark .

Besetningen på den danske seilbåten besto av seks kvinner og fem menn – alle forventningsfulle til eventyret de skulle legge ut på.

En av dem var norske Oscar Erik Yran, som jobber som kunstner i Danmark.

– Ble skylt over bord

Seilturen hadde gått smertefritt frem til lørdag. Da tok den en brå vending.

Yran og resten av besetningen hadde seilt fra nederlandske Den Helder samme morgen, og var på vei mot belgiske Zeebrugge da de ble rammet av et uvær i 16-tiden.

– Det kom store regnbyger, og vi satt i gang preventive tiltak mot vinden. Plutselig kom det et kraftig og uventet vindkast, som førte til at seilbåten kantret. Kapteinen ble skylt over bord, sier Yran til VG.

– Resten av besetningen befant seg på dekk og hadde på seg flytevester. Da vi innså at båten kom til å synke, løsnet vi redningsflåten fra båten og evakuerte opp i denne.

Beholdt roen

Ingen i besetningen fikk panikk, sier 28-åringen.

– Vi har faste sikkerhetsrutiner som skal følges, og alle om bord har hver sin rolle. Det gjør det lettere å holde hodet kaldt.

Båten kantret rundt 10 kilometer utenfor kysten av Zandvoort i Nederland. Besetningen fikk varslet den nederlandske kystvakten, som lokaliserte redningsflåten etter en halvtimes tid.

To helikoptre og flere båter ble brukt i redningsaksjonen.

– Kystvakten fikk hele besetningen opp i en redningsbåt og fraktet oss til land. Det var først da vi kom i sikkerhet at jeg tok hendelsen innover meg, og begynte å tenke hva som kunne ha gått galt, sier Yran.









1 av 3 FIKK HJELP: Den lille redningsflåten (nederst til høyre) var vanskelig å få øye på, men den nederlandske kystvakten fikk lokalisert den etter cirka 40 minutter. Kustwacht Nederland

Skulle seile i fire måneder

Seilturen over Atlanterhavet var i regi av foreningen Svartlögas Venner, som ifølge Yran begynte å snakke om turen for fem år siden.

28-åringen, som har vært på flere lengre seilturer, meldte seg på i fjor høst.

– Turen skulle etter planen vare i 15 måneder. Den var delt opp i 12 etapper, hvor besetningen skulle byttes ut på avtalte steder. Alle som skulle delta er medlem av foreningen, og har kompetanse på ulike områder, sier Yran, som skulle seile i fire måneder.

– Euforisk lykke og enorm skuffelse

Besetningen er nå på et hotell i Amsterdam, hvor de har fått klær, mat og mulighet til å ringe. Alle eiendelene deres ligger på seilbåten, som har sunket til bunns.

– Vi har det bra etter forholdene. Mange i gruppen har brukt mye energi, tid og penger på turen, og synes det er synd at den fikk en brå slutt. Samtidig er alle glad for en effektiv og vellykket redningsaksjon, som gjorde at vi kom fra forliset med bare blåmerker, sier Yre.

– Jeg kjenner på en merkelig blanding av en euforisk lykke over at det gikk bra, og en enorm skuffelse over at turen er over allerede.

Har ikke fått skrekken

I tillegg til å finne ut av praktiske ting som forsikring og hjemreise, er besetningen spent på hva som nå skjer med seilbåten.

– Det skal berges opp fra havet, men det er uvisst om den skal restaureres eller ikke, sier Yran.

Selv om 28-åringen fra Oslo ikke planlagt noen ny tur seiltur med det første, har han ikke fått skrekken.

– Det er heller omvendt. Jeg har fått bekreftet at med gode rutiner og en bred kompetanse om bord, så kan man klare de utroligste ting.

Far Søren Yran er takknemlig for at alt gikk bra.

– Hendelsen var en påminnelse om hvor skjørt livet kan være, sier han.