OPPGAVER: Statsminister Erna Solberg (H) mener det er vanskelig å gi de fylkene nye oppgaver før politikerne vet hvor store fylkene blir. Foto: Maria Holm Simonsen (Folkebladet)

Solberg regner med løsning på fylkesfloken

INNENRIKS 2018-08-25T18:59:54Z

SENJA (VG) Statsminister Erna Solberg (H) satser på at regjeringen og KrF skal komme til en løsning om regionreformen – hvis ikke vil det få konsekvenser.

Publisert: 25.08.18 20:59

De siste ukene har det blåst opp til storm om regionreformen, som regjeringspartiene og KrF vedtok i Stortinget i fjor sommer. Partilederne møttes til debatt midt stridens sentrum, da de debatterte fylkessammenslåingen på Senja i Troms.

Under debatten møtte Solberg kraftig motbør fra de andre debattantene, som ønsker å stoppe sammenslåingen av Troms og Finnmark . Sammenslåingen er fastlåst, og Sp har varslet et forslag om reversering , noe Ap og de andre rødgrønne stiller seg bak. KrF avgjør i vippeposisjon, men de venter til de vet hvilke nye oppgaver fylkene skal få.

– Hva skjer dersom sammenslåingen av Troms og Finnmark ikke går igjennom Stortinget?

– Vi er fire partier som samarbeider. Jeg regner med en løsning, svarer Solberg.

– Konsekvenser

KrF vil se oppgavene til de nye regionene som legges frem den 15. oktober, før de konkluderer om Finnmark.

– KrF har stemt for lovendringene. Loven som er vedtatt og reformen som er vedtatt er vedtatt med KrF sine stemmer, sier statsministeren.

– Forventer du at KrF ikke stemmer for et Finnmark alene?

– Hvis ikke vi skal gjennomføre regionreformen med de størrelsene vi har lagt opp til, så vil det ha en konsekvens for oppgavene fylkene får. Det må Stortinget ta inn over seg, sier Solberg, som ikke ønsker å gå mer i detalj.

Om Finnmark får stå alene, vil det få konsekvenser, sier hun.

– Det betyr at vi ikke har en regionreform sånn som vi hadde tenkt at vi skulle hatt det. Enten betyr det at de ikke kan få de oppgavene de andre får, eller at vi ikke overfører oppgaver og det derfor får konsekvenser for alle. Dette er spørsmål Stortinget skal ta stilling til etter hvert, svarer statsministeren.

Under debatten satt applausen langt lengre inne blant publikum for Solberg, enn for Ap og SV, som angrep reformen. Audun Lysbakken (SV) mente raseriet i nord burde være et varsku for regjeringen. Solberg sier hun ikke har merket noe negativitet på turen i nord.

– Jeg oppfatter at i Finnmark er man imot det, men i Troms er man ikke det. Man er ikke mot reformen «i nord», sier hun.

Slår tilbake mot rekkefølgekritikk

Regjeringen har blitt kraftig kritisert for å bestemme hvor store fylkene skal være før det er avgjort hvilke oppgaver de skal få.

– Vi må organisere oppgaver etter hvordan vi mener de kan forvaltes på en god måte. For nye oppgaver er det viktig med større regioner. Det er jo ikke sånn at du endrer hvor du bor eller din tilhørighet gjennom at fylkeskommunene blir en større region.

– Det er stor variasjon i størrelse på regionene, uavhengig av om Finnmark er alene. Er dere fornøyd med det med tanke på oppgaver man kan gi?

– Det som er poenget er at det er en del fylkeskommuner som i dag er for små til å være effektive med en ny portefølje. Diskusjonen fylkeskommunene har pågått over mange regjeringer.

Opposisjonen mener oppgaver burde kommet før geografien for å unngå usikkerhet.

– Når man har diskutert det før, har man ofte sagt at man kan ikke bestemme seg for å desentralisere oppgaver før regionene har blitt større, svarer Solberg.

Solberg om Ap: – Forbausende

Solberg går hardt ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hun mener det er forbausende at han synes det er greit at fylkesordføreren i Finnmark ikke vil komme til kommunaldepartementet for å diskutere situasjonen med sammenslåingen, fordi de er imot reformen.

– Dette er vedtatt i Stortinget. Skal vi alle begynne å si at vedtakene Stortinget fatter ikke gjelder for oss fordi vi ikke var enig i de vedtakene? Det er en spesiell form for parlamentarisme.

Støre mener Høyre er uansvarlige når de tvangssammenslår fylker uten å klargjøre hvilke nye oppgaver de skal få først.

– Det er ikke vi som har skyld i at Jonas Gahr Støre mener det er greit at man ikke bryr seg om et stortingsvedtak.

– Er denne reformen gjort på best mulig måte?

– Det har vært mange utfordringer. Tre regjeringer før oss satt alle med utfordringer i hvordan vi skulle organisere oppgavene fylkene skal ha, fordi det er et mellomnivå som i dag henger litt i løse luften. Men det er et flertall på Stortinget som mener vi skal ha en regionreform, og det mener Ap også. De fikk det ikke til da de satt i regjering sist gang, og på et tidspunkt må man begynne, sier hun.