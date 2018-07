1 av 6 SYV ÅR: Bildet er tatt klokken 17:47, 22. juli 2018. Ett minutt senere, for syv år siden, gjemte Kallset seg for terroristen bak denne steinen. HALLGEIR VÅGENES, VG

Jo Kallset drar tilbake til Utøya hvert år: – Jeg har vært heldig

Publisert: 22.07.18 21:50

UTØYA (VG) For syv år siden svømte Jo Kallset (22) for å redde sitt eget liv. Fremdeles tenker han på om det var mer han kunne gjort for å hjelpe andre den dagen.

– Jeg har vært på Utøya omtrent hvert år siden 2011. Ikke egentlig for å dra på minnemarkeringen. Jeg pleier å komme hit og snakke med meg selv, og de jeg var med som mistet livet. Det har liksom blitt min måte å takle det på, sier Jo Kallset.

Han har nettopp overværet opplesingen av navnene på de 69 menneskene som ble frarøvet livet på Utøya.

I dag, syv år senere, er han ikke lenger politisk aktiv, og har nylig fullført en Bachelor i lydproduksjon i England.

Nye traumer

Kallset forteller at han har klart seg mer eller mindre greit i ettertid, men at han fremdeles er preget av det han opplevde.

– Det dukker innimellom opp nye traumer. Det er ikke ekstremt, men jeg fikk for eksempel voldsom flyskrekk for noen år siden. Det har noe med sikkerhetsfølelsen å gjøre.

For ham er det viktig å kunne fremstå som en normal person, og ikke bli definert utifra at han er en overlevende fra Utøya.

– Jeg pleier aldri å fortelle at jeg var her til folk, med mindre de spør. Jeg har ikke noe problem med å snakke om det hvis folk lurer, men det er litt kjipt om jeg merker at folk blir mer interessert i meg når de får høre at jeg var på Utøya.

Snakket med terroristen

Kallset var 15 år gammel da bomben smalt utenfor regjeringskvartalet, og befant seg i kafeteriaen på øya da han hørte de første skuddene. Uten å skjønne helt hva som hadde skjedd søkte han og flere tilflukt ved vannet.

– Vi hørte litt bruddstykker fra folk som hadde sett noen ligge på bakken. Det var veldig mange som var i sjokktilstand, så jeg og én annen, som var relativt klare i hodet forsøkte å hjelpe de andre med å gjemme seg så godt vi kunne.

Etter å ha gjemt seg en stund kom en mann i politiuniform og fortalte dem at det sto båter og ventet på en annen side av øya.

– Jeg begynte å fortelle at vi var flere som gjemte oss, men før folk kom frem var det en annen person som kom på å spørre om den politikledde mannen kunne bevise at han var politimann. Det var da han begynte å skyte.

– Kunne jeg gjort mer?

Flere av dem Kallset gjemte seg med mistet livet. Kallset selv ble til slutt hentet av en båt og fraktet til sikkerhet.

Han beskriver seg selv som heldig, ettersom han har greid å leve et relativt sett normalt liv i ettertid.

– Jeg vet om flere som har det verre, sier han.

Men det er én ting han tenker på innimellom, og særlig når han besøker Utøya.

Den andre personen som hadde hjulpet de som var i sjokk, overlevde ikke.

– Det er særlig han jeg snakker med når jeg er her, og takker ham for det han gjorde. Jeg vet at jeg ikke skal tenke sånn, men ofte lurer jeg på om det er mer jeg kunne gjort for å hjelpe ham. Det er utrolig destruktivt å tenke sånn, men jeg klarer ikke la være.