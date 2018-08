OPPRØRT OVER IRAN-TUR: Leder av Oslo Frp, Mazyar Keshvari. Foto: Tore Kristiansen/VG

Sandberg får kritikk fra Frp-kollega: – Bør tenke over hva slags budskap han sender

Publisert: 02.08.18 19:38 Oppdatert: 02.08.18 20:53

I et intervju med NRK sier stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) at han er sint, såret og opprørt over Per Sandbergs omtale av Iran.

– Å snakke om Iran som et ferieparadis, finner jeg svært sårende. For meg personlig, men også på vegne av partiet, sier Keshvari til NRK .

– Han må tenke over hva slags budskap han sender når han kommer hjem fra ferie.

Kehsvari kom til Norge som flyktning fra Iran i 1986, og har tidligere vært Sandbergs innvandringspolitiske talsmann. Han er i dag leder i Oslo Frp.

Kehsvari mener Sandberg rokker ved bildet av at Frp er et parti som bekjemper islamistiske terrorregimer.

– Vi kan ikke la være å si tydelig og klart ifra at forsøk på hvitvasking, omgang og bagatellisering av et av verdens verste islamistiske terrorregimer som driver aktivt med statsterrorisme, ikke vil bli tolerert, skriver han i et åpent Facebook-innlegg .

– Krevende dager

Keshvari skriver at de siste dagene har vært noen av de mest krevende dagene i hans politiske liv.

– For meg dreier politikk seg om å stå opp mot urett og kjempe for grunnleggende prinsipper og verdier som man tror på. Jeg har aldri glemt hvor jeg kommer fra, til hvilken ekstremt høy pris familien min måtte rømme og hvorfor jeg er der jeg er i dag.

VG har vært i kontakt med Keshvari, som ikke ønsker å kommentere saken utover det han har sagt til NRK og skrevet på Facebook.

– Bommer fullstendig

Sandberg skriver i en e-post til VG at Keshvari bommer fullstendig, og at han blander regimet med et flott folk i et flott land.

– Jeg har absolutt ikke noe «kjært forhold» til hverken regime eller prestestyret i Iran, skriver Sandberg, som avviser at han har «hvitvasket» regimet eller omtalt styret i positive ordelag.

– Det er direkte trist å bli satt i en slik bås av Keshvari, som ellers er en meget reflektert og konstruktiv politiker.

Sandberg skriver videre at Iran har et regime og et styre som er fullstendig uforenlig med hans verdier.

– Man kan ikke snu ryggen til folket, men bistå med åpenhet og mot. Et mot jeg så hos mange i Iran, også på badestrendene.

– Jeg så en stille opposisjon mot regimet og styret i Iran. Sakte, men sikkert opponerer folket i Iran mot diktatur og overgrep. Jeg står skulder ved skulder med folket i alle land som ønsker mine og Keshvaris grunnleggende verdier. Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og valgfrihet, også i Iran. Hvis dette er i strid med Frps verdier, vurderer jeg lett min posisjon som 1. nestleder i partiet.

Får støtte

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati er ikke enig i Keshvaris kritikk.

– Jeg ser at Per både rettmessig kritiserer det iranske regimet, og hyller mange iraneres modige kamp for daglig frihet. Dette er et brennende engasjement i kampen for frihet som alle Frp-ere deler, og som det er bra at han presiserer i lys av den flåsete mediedekningen som har oppstått rundt saken, sier Gulati, medlem av justiskomiteen , til VG.

Brøt regelverket

Sandberg har fått kritikk fra flere hold, etter at det ble kjent at han dro til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes , uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

At Sandberg ikke varslet at han skulle til Iran, før han var der, er et brudd på regelverket, fastslår statsminister Erna Solberg.

Frp-leder Siv Jensen kommenterer Sandbergs Iran-tur slik:

– Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Dette endrer ikke på Frps kritiske holdning til politikken som føres av regimet i Iran.

Innrømmer feil

Sandberg innrømmet torsdag at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene , knyttet til Iran-turen, men at han har tatt lærdom av dette.

– Jeg innrømmer selvfølgelig at jeg har gjort feil. Jeg burde varslet om reisen i forkant, og jeg skulle ikke tatt med jobbtelefonen til Iran. Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av, skriver Per Sandberg i en e-post til VG.