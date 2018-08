FØRST UT: Her er Eirik Jensen i vitneboksen i tingretten. Han skal forklare seg først av de to tiltalte i ankesaken. Foto: Tore Kristiansen

Slik blir Jensens ankesak

INNENRIKS 2018-08-27T14:59:22Z

Tirsdag starter ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Maratonsaken vil vare frem til februar. På vitnelisten står 100 navn, blant dem er Kripos-sjef Kjetil Haukaas.

Sofie Fraser

Publisert: 27.08.18 16:59

Ankesaken mot tidligere politimann Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter 28. august. Lagmannsretten antar at det vil ta 20 uker å behandle saken, og anslår at den vil være ferdig 1. februar.

Jensen er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og Cappelen tiltalt for innførsel av 16,7 tonn hasj.

DIREKTE: Følg saken direkte - tekst-live og VGTV fra rettssalen

Begge er tiltalt for grov korrupsjon, ved at Jensen skal ha mottatt kontanter, klokker og oppussingstjenester for til sammen minst 2,1 millioner kroner fra Cappelen. Jensen skal i retur ha bistått Cappelen med hasjimporten til Norge.

Jensen, som nekter straffskyld, ble i tingretten dømt til 21 års fengsel. Han anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen på 15 års fengsel .

Her er datoene

Tirsdag 28. august og onsdag 29. august skal lagretten, også kalt juryen, velges. 18 medlemmer skal bli til 12 som følger rettssaken, av disse vil 10 avgjøre skyldspørsmålet i februar. Det blir også holdt innledningsforedrag fra aktoratet, hvor forsvarerne kan komme med bemerkninger.

30. august starter Eirik Jensen sin forklaring.

20. september skal Gjermund Cappelen forklare seg.

18. oktober til 12. desember: påtalemyndighetens bevisførsel.

13. desember til 20. desember skal forsvarerne legge frem sine bevis.

Uke 1–5 2019: eventuell gjenstående bevisførsel, prosedyrer, rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling.

Dette er aktørene

Ankebehandlingen i lagmannsretten kommer til å gå i rettssal 250 i Oslo tingrett, den samme salen som ble brukt i forrige rettsrunde.

Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull er lagdommere i saken.

Fra Spesialenheten for politisaker møter Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe. Fra Oslo statsadvokatembeter møter Lars Erik Alfheim.

I april ble det kjent at det var gjort endringer i forsvarerteamet til Eirik Jensen før ankesaken . Arild Holden ble byttet ut. Dermed består teamet av John Christian Elden, Sidsel Katralen og nykommer Thomas Randby. Elden opplyste at Holden fortsatt ville være en del av teamet, men at han ikke vil møte i retten.

Som sist gang, møter Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling som forsvarere for Gjermund Cappelen.

Nye vitner

Forsvarerne til den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen (61) har kalt inn 50 vitner til rettssaken som starter på tirsdag i Borgarting lagmannsrett. Til sammen står 100 navn på vitnelisten.

Mange av Jensens 50 vitner sto også på vitnelisten under rettssaken i Oslo tingrett, men forsvarerne har også en plan om å føre en rekke nye vitner.

Kripos-sjef Kjetil Haukaas, tidligere politispaner Johnny Brenna, forfatter og tidligere krimjournalist Per Asle Rustad og politistasjonssjef Kåre Stølen er blant de nye vitnene.

– Vi har innkalt en rekke nye vitner i lagmannsretten for å belyse detaljer og nye bevistemaer som skal underbygge at Jensen er uskyldig, skriver Jensens forsvarer John Christian Elden til VG .