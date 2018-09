VIL HA FALLSKJERM: Per Oluf Svendsen (69) mener stiftelsen han tidligere ledet skylder ham nesten fem millioner kroner. Vel en million kroner av kravet gjelder etterlønn og feriepenger for tre år. Foto: Hallgeir Vågenes

Krever etterlønn fra stiftelse han er anmeldt for å ha underslått penger fra

INNENRIKS 2018-09-17T11:25:48Z

Per Oluf Svendsen (69) er politianmeldt to ganger for å ha tappet store beløp fra den private russtiftelsen han tidligere ledet. Nå krever han nesten fem millioner kroner fra den samme stiftelsen, derav en million i etterlønn og feriepenger.

I desember i fjor avslørte VG at den familiedrevne stiftelsen med base i Bergen har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser. I årene 2000–2016 ble det regnskapsført 25 millioner kroner i inntekter, viser årsregnskapene.

Stiftelsestilsynet anmeldte det gamle styret i stiftelsen for mulige brudd på stiftelsesloven og straffeloven, etter VGs omtale.

I oktober i fjor avsatte Stiftelsestilsynet hele styret i Stiftelsen Ordet, og oppnevnte advokat Bjørn Åge Hamre som ny styreleder. Det skjedde etter at Per Oluf Svendsen hadde overført 2,3 millioner kroner fra stiftelsen til sin egen konto.

Svendsens advokat, Erlend Øen, skriver i et brev til den nye styrelederen at Svendsen har brukt det meste av sine ressurser i arbeid for stiftelsen siden Stiftelsen Ordet ble etablert i 1997, og frem til Lotteri- og stiftelsestilsynet avsatte styret i november i fjor.

– Dette omfatter både personlig arbeidskraft og engasjement, men også langt på vei alle tilgjengelige økonomiske ressurser.

Styreleder Bjørn Åge Hamre avviser at Svendsen har krav på penger.

– Stiftelsen har avvist kravene og finner ikke grunnlag for å etterbetale lønn til Svendsen, sier Hamre til VG.

I sommer ble Svendsen politianmeldt for underslag etter at undersøkelser hos Kemneren i Bergen viste at den tidligere lederen hadde satt 3,6 millioner kroner i mynt inn på sin private konto.

– Vi mistenker at dette er penger som ble samlet inn til stiftelsen, og som skulle tilkommet stiftelsen, har Hamre tidligere uttalt til VG.

Advokat Erlend Øen skriver i brevet at Svendsen har brukt et større beløp enn dette på å betale for forbruk og anskaffelser til stiftelsen, og at stiftelsen dermed skylder ham penger.

– For Svendsen har dette vært gjort i beste mening, skriver advokaten.

Øen peker på at Svendsen har brukt nær sagt all ledig tid for å arbeide for å oppfylle stiftelsens formål.

– Det er kun i svært begrenset grad beregnet og tatt ut lønn eller annen godtgjørelse for dette arbeidet.

Ifølge advokaten har Svendsen ved noen anledninger bidratt med private midler for å sikre at stiftelsen kunne foreta nødvendige anskaffelser.

– Per Svendsen har også satt inn på stiftelsens konto egne private midler på tidspunkt der det likviditetsmessig var behov for dette i stiftelsen.

Svendsen krever også dekket husleie for en privat bolig i Stavanger som i flere år ble leid ut til stiftelsen. I tillegg vil han ha dekket husleie for en leilighet i Nairobi i Kenya, der stiftelsen i flere år drev rehabilitering av norske og kenyanske rusavhengige.

Totalt er kravet mot stiftelsen på 4.965.172 kroner.

VG har fått innsyn i et brev fra Revisorgruppen i Bergen etter en gjennomgang av regnskapet til Stiftelsen Ordet for 2017. Der skriver statsautorisert revisor Roger Sleire følgende:

– Dokumentasjon av bokførte kostnader er tildels svært mangelfull. Ofte er det innkjøp av mat, bensin, reiseutgifter etc merket «til guttene», uten at det fremgår hvem som har deltatt eller noen annen forklaring. Det er derfor ikke mulig å etterprøve/sannsynliggjøre om kostnadene er relevant for stiftelsens drift eller ikke.

Per Oluf Svendsens advokat, Erlend Øen, skriver i en e-post til VG at Svendsen ikke ønsker å kommentere saken i media.

Politiadvokat Torunn Strand i Vest politidistrikt opplyser til VG at det fortsatt ikke er igangsatt etterforskning i forbindelse med de to anmeldelsene som er innlevert til politiet.