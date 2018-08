BLÅST: Fredag har stormen herjet i deler av Sør-Norge. Her på Hvaler i Østfold. Foto: Gisle Oddstad

Feide over Sør-Norge - hit kommer uværet nå

Publisert: 11.08.18 07:08 Oppdatert: 11.08.18 08:31

Vindkast opp i storm styrke feide inn over Sør-Norge fredag. Lørdag flytter uværet på seg.

Togtrøbbel, veitrøbbel, fergetrøbbel og tretrøbbel preget Sør-Norge fredag. Lavtrykket som forårsaker de sterke vindkastene beveger seg sakte, men sikkert nordover.

I første omgang får sørlendingene puste ut når lavtrykket beveger seg ut av landsdelen natt til lørdag.

Til gjengjeld er det trønderne og romsdølene som nå må stålsette seg.

– Den kraftigste vinden ligger rundt Trøndelag ved midnatt, sier meteorolog Tor Ivar Mathisen ved Meteorologisk institutt til VG.

Da kan det bli stiv og sterk kuling flere steder.

Luftig i Nordland lørdag

Deretter er det Nordland som står for tur.

– Ved formiddagen lørdag treffer lavtrykket kysten av Nordland og beveger seg videre nordover, sier Mathisen, og legger til:

– Lørdag kveld ser det ut som den verste vinden i Nordland svekkes.

Troms og Finnmark får også mye vind, men når lavtrykket kommer dit, har det mistet noe kraft.

– Da er vinden mer i nordøstlig retning. Det blir en del vind, men ikke så kraftig, sier meteorologen.

– Det er store verdier

Uværet sørpå har allerede ført til skader. Gjensidige og Tryg har mottatt flere titalls skademeldinger, mens rundt 60 meldinger skaper telefonkø hos If.

Det er alt fra småskader etter løse gjenstander, til trær som har falt over hus og biler og stillas som blir revet ned av vinden.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, mener det er for tidlig å si noe om prislappen på uværet. Fra 2015 til juli i år har stormskader kostet forsikringsselskapet 1,7 milliarder kroner.

– Det er store verdier. Snitterstatningen ligger på rundt 40.000–50.000 kroner. Det er klart at hvis et hustak rives av, koster det mye å bygge det opp igjen, sier Rysstad til VG.

– For sent å sikre

Hvis taket blåser av, bør du forsøke å begrense skadene, mener Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

– Men liv og helse er viktigst, du bør ikke balansere på taket på egen hånd. Så må de ringe forsikringsselskapet.

Blant de dyreste skadene er fritidsbåter som sliter seg løs og synker. En halvhjertet knute kan føre til skader for millioner av kroner, ifølge Irgens.

– Nå er det for sent å sikre, men man kan tenke på det til neste gang det er meldt sterk vind.

De fleste skader som er forårsaket av vær og vind, er dekket av innboforsikring. Men skulle du være så uheldig at et tre faller over bilen din, dekkes det kun hvis du har kasko, altså bilforsikring, forteller Irgens.