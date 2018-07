MINNES KJÆRESTEN: Marit Stenshorne har søndag kveld lagt ut flere bilder sammen med kjæresten Vibeke Skofterud. Foto: Privat

Skofteruds kjæreste: – Vi skulle jo bli gamle sammen

Søndag kveld delte Marit Stenshorne, kjæresten til den avdøde langrennsløperen, en varm hyllest på sosiale medier.

– Vibeke, du er min store kjærlighet, min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn. Vi sa: vi to for alltid. Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen, skriver Stenshorne på Instagram søndag kveld.

Tidlig søndag ettermiddag ble det kjent at det var tidligere langrennsløper Vibeke Skofterud som omkom i en vannscooter-ulykke i Arendal .

Kondolansene har siden strømmet inn .

Stenshorne skriver videre at tiden fremover kommer til å bli tøff.

– Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg. Du ga meg så mye positivitet, takknemlighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet. Elsker deg, Vibeke, skriver hun.

Meldt savnet natt til søndag

Det var kjæresten som meldte den tidligere langrennsløperen savnet klokken 01 natt til søndag da hun ikke var kommet hjem til hytta, som de var på sammen. Ved 11.30-tiden morgenen etter ble hun funnet død.

På sin Instagram-konto la Skofterud lørdag kveld like før klokken 20 ut en såkalt «story» hvor hun og kjæresten smilende kjører vannscooter på vei til Pollen i sentrum av Arendal. Der spilte blant andre Julie Bergan, Madcon og Hkeem under festivalen Canal Street.

I en senere oppdatering sitter Skofterud og kjæresten i solen og hører på konsert i Arendal.

Det er uklart når hun forlot sentrum, og politiet jobber nå på spreng for å funne ut når den tidligere skiløperen faktisk krasjet . På nåværende tidspunkt har de en tidsramme på nærmere tolv timer. Det var dårlig vær og kraftige regnskyll da hun ble meldt savnet, men politiet vet ikke om dette har noe med ulykkesårsaken å gjøre.

Rørt mange

– Familien setter veldig pris på all sympati og støtte som har kommet inn for Vibeke. Det er tydelig at hun har rørt veldig mange. At slike meldinger kommer på et tidspunkt hvor alt er håpløst og det virker som verden ikke skal stå opp igjen i morgen, er veldig rørende, sier familiens talsperson Pål Tømmerhoel til VG.

