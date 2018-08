Politiets teknikere jobber på båthavnen ved Rona i Kristiansand etter en person ble skutt av politiet i forbindelse med en arrestasjon etter et båttyveri. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Politiet om båtskyting: – Det fremsto som nødvendig å avfyre skudd

2018-08-31

Politifolkene som skjøt en mistenkt båttyv i Kristiansand, har forklart at de sto overfor en trusselsituasjon og at det var nødvendig å avfyre skudd.

NTB

Fredrik Kampevoll

Publisert: 31.08.18 14:59 Oppdatert: 31.08.18 15:25

Forklaringen fremkommer i et skriftlig svar politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt har gitt på uttalelser fra lokalpolitikere om bakgrunnen for skyteepisoden i Rona-bukten i Kristiansand onsdag, ifølge Fædrelandsvennen . Ap- og MDG-politikere har uttalt at det «høres vilt ut» og «at politiet har gått over streken».

– Trusselsituasjon

Lindeberg avviser virkelighetsbeskrivelsen av tungt bevæpnede politifolk som åpner ild mot en putekastende båttyv.

«Bakgrunnen for at politiet skjøt er ikke at de jaktet en person i en stjålet båt og at vedkommende kastet puter mot politiet. Politiet sto overfor en trusselsituasjon hvor det fremsto som nødvendig å avfyre skudd. Detaljene og politiets håndtering er det Spesialenheten som etterforsker», skriver Lindeberg i en kommentar til uttalelsene.

Ifølge vitner avfyrte politifolkene to skudd mot en 41 år gammel kjenning av politiet. Han skulle pågripes i forbindelse med en båttyverisak og satte seg til motverge da politibåten la seg opptil båten han befant seg i. Et vitne forteller at han begynte å kaste puter mot politifolkene før skuddene ble avfyrt, et annet vitne beskrev mannen som truende og krakilsk.

Skal avhøres

Spesialenheten sa at de i løpet av torsdag ønsket å avhøre mannen som ble skutt i foten, men fredag hadde de fremdeles ikke fått snakket med ham.

– Han er nå på sykehus, og jeg har ikke oversikt over tilstanden hans. Vi har avhørt ni personer – fire tjenestemenn og fem sivile vitner. Kripos har ferdigstilt de tekniske åstedsundersøkelsene. Jeg kan ikke gå ut med flere detaljer, sier avdelingsleder i Spesialenheten, Knut Wold.