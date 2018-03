ELG MOT BIL: Det forventes en økning i antall påkjørte hjortevilt i år. Her har en elg endt sine dager i møte med en personbil. Foto: Trond Bonde

Her blir flest dyr påkjørt i Norge

Publisert: 25.03.18 09:21 Oppdatert: 25.03.18 09:37

På ett år har 11.570 av våre største hjortevilt blitt påkjørt på norske veier, og det er særlig to fylker der krasjene forekommer hyppigere enn andre.

Jan Arild Sivertsgård fra Røros vet hvordan det oppleves å krasje med en elg. 17. Januar 2012, like før klokken seks om morgenen, fikk han en diger elg gjennom frontruten på bilen sin.

Sivertsgård var på vei til flyplassen alene da han så elgen. Den kom opp fra en skråning, i retning veien. Han rakk ikke tenke så mye annet enn: «Nå smeller det», før det smalt.

– Hadde jeg ikke vært alene i bilen, hadde det vært en dødsulykke, det er sikkert, sier han.

– Hadde rett og slett kjempeflaks

Det var en vanlig vintermorgen; mørkt, kaldt, vanlig vinterføre. Sivertsgård hadde kjørt i omtrent 25 minutter da ulykken skjedde. Han tråkket på bremsen, men det var for sent. Elgen kom brasende inn gjennom frontruten. Det store dyret fylte hele passasjersetet, men traff utrolig nok ikke Sivertsgård.

– Det farligste var at den fikk dødskramper, men sparket heldigvis mot passasjersetet. Jeg klarte ikke å få av meg sikkerhetsbeltet, men måtte smyge meg ut av det. Jeg hadde rett og slett kjempeflaks, det er ikke noe mer å si om det, sier Sivertsgård.

Like bak kom det en postbil, som Sivertsgård fikk stoppet. Sjåføren ringte 113. Da elgen knuste frontruten, fikk Sivertsgård knust glass i ansiktet, men utenom dette slapp han fra ulykken uten skader.

– Jeg fikk bloduttredelser i ansiktet, men ellers var jeg i helt fin form, forteller han.

Det er som regel elg, hjort og rådyr som er involvert i ulykker med bil eller motorsykkel i Norge. I løpet av perioden 5. mars 2017 til samme dato i år ble 2537 elg, 1809 hjort og 7224 rådyr påkjørt på landsbasis, viser foreløpige tall fra Hjorteviltregisteret.

Trøndelag og Hedmark troner øverst på statistikken. Der ble henholdsvis 2051 og 1884 dyr påkjørt i løpet av perioden.

Se oversikten over dyrepåkjørsler delt opp i fylker i faktaboksen:

Når fristen går ut for inneværende jaktår (01.04.2017 – 31.03.2018 ) tror hjorteviltforsker Christer Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) at vi vil se en økning i antall påkjørsler denne vinteren.

– Siden det er en svært snørik vinter i år, spesielt i Sør-Norge, så forventer vi en økning i antall påkjørte dyr, forteller Rolandsen til VG.

Til lavlandet på jakt etter mat

SSB-statistikk viser at antallet påkjørte rådyr i fjor økte med 17,7 prosent, mens antallet påkjørte hjort økte med 28 prosent. Ulykker med elg har imidlertid holdt seg ganske stabilt de siste årene, mens statistikken fra togskinnene ser ut til å skyte i været.

– Selv om elgbestanden er noe redusert i Sør-Norge de siste årene, så forventer vi en økning i påkjørsler i år. Årsaken er at de store snømengdene gjør at dyrene i større grad enn i snøfattige år trekker ned fra høyereliggende områder. Det gjør den for å finne mat og samtidig unngå den dypeste snøen, forklarer forskeren.

Tross mindre snø i fjor, omkom det rundt 14 rådyr hver eneste dag i møte med kjøretøy på veien, og i løpet av årets 64 første dager har 701 av samme art mistet livet.

Rolandsen sier at dette kan skyldes flere årsaker, men at snømengder og økt bestandsstørrelse er to viktige faktorer.

Fakta DYREPÅKJØRSLER AV HJORTEVILT I NORGE (05.03.17 – 05.03.18) Trøndelag: 2053

Hedmark: 1814

Møre og Romsdal: 1131

Østfold: 900

Akershus: 775

Oppland: 727

Buskerud: 665

Nordland: 654

Sogn og Fjordane: 567

Hordaland: 421

Aust-Agder: 392

Vestfold: 389

Telemark: 340

Vest-Agder

Rogaland: 232

Troms: 185

Finnmark: 8

Oslo: 8 (Kilde: Hjorteviltregisteret)

For hjort er vanligvis ikke snø en like avgjørende faktor for antall påkjørsler. Dette skyldes nok delvis at arten har sin hovedutbredelse på Vestlandet, som generelt har mindre snø og kortere vintre. Det er fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som utpreger seg på statistikken over påkjørte hjort.

Når det gjelder rådyr er det flest ulykker i fylkene rundt Oslofjorden, på Sørlandet og i Trøndelag, mens skogens konge forårsaker flest trafikkulykker både i øst, nord og sør.

Ifølge Rolandsen er det perioden fra oktober til februar som har flest trafikkulykker med hjortevilt, mens det er sommermånedene og utover høsten som har flest kollisjoner med motorkjøretøy og dyr der det ender med personskade.

– Hadde folk kjørt saktere og fulgt godt med i sideterrenget kunne det ha berget noen påkjørsler, men av og til skjer det så fort. Ofte har du bare ett sekund på deg til å reagere. Mine generelle tips er å bruke langlys og å følge med i sideterrenget. Ser du et dyr bør du bremse. Det kommer ofte flere bak.

Rykker ut etter påkjørsler

Når vilt blir påkjørt er det påbudt å varsle politiet. Operasjonssentralen sender deretter ut melding til kommunenes fallviltgruppe, som enten henter det døde dyret eller reiser ut for å søke opp dyret og avlive det.

Rolf Neby i fallviltgruppen i Trysil er en av dem som driver ettersøk etter påkjørt vilt. Han har holdt på i over 20 år, og har mer enn 500 slike oppdrag bak seg.

Han forteller at oppdragene kan være utfordrende. Særlig med mye snø og mange minusgrader.

– I de fleste tilfeller må vi ut og lete. Der trafikken går fort dør de ofte momentant, men i tett trafikk må vi som regel søke, forteller han.

I fjor måtte han reise ut på rundt 80 slike oppdrag for kommunen. Ett av dem sto han selv for.

– Tredje juledag skulle jeg hente en elg etter påkjørsel på riksveien, men jeg kom ikke så langt før det smalt. Da fikk vi to døde, forteller Neby.

Noen lider lenge

– Når de er skadet er det ofte like ille uansett. Som regel er det benbrudd som er årsaken til at det må bli tatt livet av, fordi det er på høyde med støtfangeren på bilen, sier Neby.

– Dyret lider lenge om vi bruker lang tid på å finne dem. Noen finner vi gående på benpipa, og det er jo ikke akkurat noe trivelig, så vi må spore dem opp, sier han og poengterer:

– Det viktigste er at folk melder ifra til politiet.

Se hvor fort en kollisjon med dyr kan skje i videoen under:

– Et rådyr kan være alvorlig nok

Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If Skadeforsikring, forteller til VG at også de ser på viktigheten av å si fra om påkjørsler som svært stor.

– Dette er så viktig at de fleste forsikringsselskaper sier at du ikke får bonustap, og man får enten redusert egenandel eller ingen egenandel. Men det varierer fra selskap til selskap, sier Clementz.

Etter at statistikken i denne saken ble hentet ut har ytterligere 63 elg, 50 hjort og 189 rådyr blitt påkjørt av bil på veiene.

