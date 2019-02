RENE PÅSKESTEMNINGEN: Det er uvanlig milde vinder som gir vårstemning over hele Sør-Norge også kommende helg. Foto: NTB scanpix

Gjør klart for vårhelg i sør – uværshelg og flomfare i nord

En massiv sørlig luftstrøm gir rene vårstemningen over Sør-Norge denne helgen, med temperaturer opp til 15 plussgrader. Men i nord ventes uvær med mye regn og mye snøsmelting.

Varslene tidligere i uken har gått ut på at enkelte steder kunne få inntil 20 plussgrader, men vinden ser ut til å endre bane og retning – og tar varmen ned et par hakk.

Sørlig luftstrøm

– Vi har et høytrykk over oss nå onsdag, som trekker litt østover, og åpner for en nokså vedvarende sørlig luftstrøm som er ganske varm. Men nå ser det ut som om den varmeste luften dels vil gå lenger ute i havet i vest, og dels komme fra en sørvestlig retning. Da er det ikke like sannsynlig å få den velkjente føn-effekten som øker varmen, slik vi kjenner det særlig fra Nord-Vestlandet, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo .

10–15 plussgrader

Hun tror likevel at Bergen kan få 10–11 grader, lokalt kan temperaturen komme opp i 15 plussgrader. Oslo vil etter hennes vurdering kunne nå 7–8 pluss lørdag, og Midt-Norge kan gjerne nå opp i ni pluss.

– Hva angår skydekke, vil det variere sterkt, men noen steder vil det sprekke opp og bli pent vær. Sør- og Østlandet kan gjerne få noe skydekke, som er vanlig med denne vindretningen.

Hennes kollega på Meteorologisk institutt , Eldbjørg Moxnes, er i store trekk enig i værbeskrivelsen, men tror at kysten av Sør- og Østlandet blir varmest, og kan nå 15 plussgrader i helgen. Hun tror også at Vestlandet vil få en del nedbør, og det samme kan Trøndelag få.

Uvær og snøsmelting i nord

Nord-Norge derimot, og ærlig da Nordland, må ruste seg for en ny tøff helg med uvær – denne gangen også med hissig snøsmelting høyt til fjells.

– Vi får inn sørvestlig sterk vind, gjerne kuling fredag, og med mye nedbør som regn. Temperaturen i vinden vil være fra 5 til 10 plussgrader, samtidig som det på døgnbasis kan komme betydelig med nedbør, kanskje mer enn 40 mm, og det vil falle som regn helt til topps på fjellene, altså 1500 meter, forklarer hun.

– NVE ser nå på dette, og det vil bli vurdert å sende farevarsel for følgene av denne snøsmeltingen, mulig for flomfare og kanskje også skredfare.



Ny storm i Nordland

Men uværet er ikke over fredag og lørdag: Søndag kommer et nytt kraftig lavtrykk inn fra Island, og ser ut til å treffe Nordland og Lofoten på samme måte som den hissige stormen sist lørdag.

– Men ser ikke fullt så intenst ut som forrige storm, men kan komme opp i storms styrke, sier Moxnes.

NB: Det er ventet snøfall på Østlandet onsdag og natt til torsdag, se tweet fra Meteorologisk institutt!