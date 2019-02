RUGDEMYRA: Her står politiet på stedet der kvinnen i 50-årene ble funnet død i morgentimene torsdag. Foto: TURID INGEBRIGTSEN, HARSTAD TIDENE

Mistenkelig dødsfall i Harstad

En kvinne ble funnet død utendørs ved Bergseng i Harstad torsdag morgen.

Synne Eggum Myrvang

NTB

En person som luftet hunden sin fant den døde kvinnen på en vei ved Bergseng i Harstad . Politiet fikk meldingen klokken sju torsdag morgen.

– Vi har foreløpig ikke identifisert henne, men vi antar at hun er i begynnelsen av 50-årene, sier politiadvokat Børge Bertelsen i Troms politidistrikt til VG.

Harstad Tidende er på stedet, og deres reporter forteller at veien der kvinnen ble funnet er sperret, men at det er en mindre sidegate i et boligfelt med minimalt med trafikk.

Politiet har startet etterforskning og kriminalteknikere driver med åstedsundersøkelser.

– Ut ifra det vi vet, antar vi at hun har ligget siden i natt en gang, men vi er nødt til å gjøre gode undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd, sier Bertelsen videre.

Vil ha kontakt med vitner

Han sier at det er omstendigheter rundt funnet som gjør at politiet betrakter dødsfallet som mistenkelig. Politiet har imidlertid ingen holdepunkter for at avdøde er utsatt for en straffbar handling.

– Det er ikke noen spesielle omstendigheter utover at vedkommende ble funnet utendørs, uten noen tilsynelatende forklarende grunn, sier Bertelsen.

Den døde kvinnen ble funnet på en vei ikke langt fra et boligfelt.

– Vi tar kontakt med personer i området, og foretar en rundspørring. Sånn sett er vi også interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha observert noe, eller vært i kontakt med vedkommende, sier politiadvokaten.