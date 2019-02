Sto frem med svindel-historie: Rørt av responsen

LONDON (VG) Begge ble lurt av Tinder-svindleren. Nå finner de støtte i hverandre.

Publisert: 21.02.19 21:18







For en uke siden var de to fremmede. Nå sitter norske Cecilie Schrøder Fjellhøy og svenske Pernilla Sjøholm sammen i en hotell-lobby i London og prater om en felles uvenn: Simon Leviev.

– Det er utrolig godt å snakke med en annen som har vært utsatt for Simon og hans team. Det er vanskelig å forklare hvordan det er å være i hans grep for utenforstående, sier Sjøholm.

– Det er viktig at vi er sterke sammen, svarer Fjellhøy.

Siden saken om Simon Leviev ble publisert har Pernilla Sjøholm (t.v.) og Cecilie Schrøder Fjellhøy snakket sammen på telefon hver dag. Foto: Kristoffer Kumar

Massiv respons

VG kunne lørdag avsløre hvordan Tindersvindleren Simon Leviev har forført og svindlet en rekke unge kvinner for millioner, og er på rømmen fra politiet i flere land. Siden da har det tikket inn meldinger på Messenger og Instagram til både Fjellhøy og Sjøholm.

Fjellhøy leser høyt:

«Hei. Kjenner ikke deg, men jeg ville bare si du er en jævlig rå dame som står fram med historien din! Du er modig, sterk og sykt bra!»

– Jeg har ikke hatt kapasitet til å svare, men det er disse meldingene som gjør at man føler at det er verdt det.

Andre ofre og personer som har hatt bekjentskap til Simon Leviev har tatt kontakt med de to kvinnene.

– Vi har også hatt kontakt med kvinner som sier de var på vei til å bli et offer, men som takker oss for at vi forhindret det, forteller Fjellhøy.

Svindlet kvinner for millioner - dette er Tinder-svindleren:

Har startet innsamlingsaksjon

Onsdag lanserte læreren Henriette Fanuelsen (40) innsamlingsaksjonen «Spleis: «Hjelp svindel-offeret Cecilie å hjelpe andre».

– Jeg har aldri tatt kontakt med noen jeg ikke kjenner før. Men da jeg leste saken om Cecilie forstår jeg hvor utspekulert svindelen hun har blitt utsatt for er, og hvor fortvilet hun må ha følt seg, forteller hun.

Pengene skal gå til å starte en organisasjon der mennesker som er utsatt for svindel kan søke råd, støtte og juridisk hjelp.

– Det er Cecilies eget ønske at det skal gå til noe som kan hjelpe andre, forteller Fanuelsen.

Fjellhøy forteller at hun følte seg totalt hjelpeløs og alene da hun forsto at hun hadde blitt svindlet.

– Saken min var for komplisert for Jussbuss, samtidig som jeg ikke hadde råd til advokat. Jeg er utrolig takknemlig for initiativet, men jeg vil ikke at folk skal betale for pengene Simon har lurt til seg. Derfor håper jeg pengene kan brukes til å hjelpe andre, forteller hun.

Håper han blir tatt

De sitter i lobbyen i London og prater om hvor proff han er på å bedra mennesker rundt seg. Både Pernilla Sjøholm og Cecilie Fjellhøy håper Simon Leviev og hans nettverk blir tatt og stilt til ansvar.

– Han har ødelagt våre liv, sier Sjøholm.

– Vi virker kanskje sterke når vi blir intervjuet, men det har vært et rent helvete, legger Fjellhøy til.