POSTEN SKAL FREM: En sterkt medtatt postpakke ankom Stokmarknes i forrige uke. Den hadde vært på vei i nesten åtte år. Foto: Privat

Denne pakken er åtte år forsinket

Hans Christian Robertsen kunne ikke huske at han hadde bestilt noe da han i forrige uke fikk melding om en pakke som kunne hentes i Stokmarknes. Det var kanskje ikke så rart, for pakken var bestilt i 2011.

Publisert: 28.02.19 15:25 Oppdatert: 28.02.19 15:42







I 2011 bestilte Hans Christian Robertsen en bunt med sveisestaver fra USA. I forrige uke kom den frem til Stokmarknes i Vesterålen.

Kjøpet ble gjort så lenge siden at han hadde glemt hele pakken, da det forrige torsdag tikket inn en melding fra Posten.

– Jeg skjønte helt ærlig ikke hva det var da jeg hentet den. Den var veldig skitten og fæl, sier Robertsen til VG.

les også Ikke gi opp branndrømmen! Helene kom inn etter seks forsøk

Robertsen måtte gå langt tilbake i bevisstheten for å huske at han faktisk hadde bestilt pakken selv på eBay for flere år siden. Så lenge at han ikke nødvendigvis trengte innholdet lenger.

– Jeg ble jo glad, og det er ikke minst artig at den kommer frem etter så mange år. Det opprinnelige prosjektet jeg trengte stavene til er avsluttet, men jeg skal alltids få bruk for disse også, sier han.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte den langsomme leveransen.

– Kan ha falt ned

Hva som har hendt som forårsaket forsinkelsen kan Robertsen kun spekulere i. Det er ingen lukt, farge eller annet spesielt utseende på emballasjen som gir noen hint om hvorfor det tok åtte år å sende pakken fra USA til Stokmarknes.

– Historikken på nettsiden til eBay går bare tilbake tre år, så jeg klarer ikke finne ut hvor den har vært. Jeg har heller ikke funnet igjen selgeren, forteller han.

les også Solberg og Dale jaktet «ulydige» vogntogsjåfører

Pakken er liten og sylinderformet, og Robertsen anslår rundt 30 cm lang.

– Derfor tenker jeg at den kanskje kan ha falt ned i en sprekk eller mellom noe, og blitt liggende, sier Robertsen.

Opplysninger på postseddelen forteller at pakken ble sendt 17. juli 2011. Videre viser Postens sporingstjeneste at pakken ankom Oslo den 13. februar i år. Det tok altså anslagsvis syv og et halvt år før denne posten kom frem.

Foto: Privat

Robertsen fikk refundert hele kjøpet tilbake i 2011, da pakken aldri kom.

– Jeg fikk kontakt med selgeren, og han forsøkte å spore den uten hell. Dermed fikk jeg pengene tilbake, og tenkte ikke mer på det, sier han.

– Nå har jeg lyst til å prøve å kontakte selgeren for å si ifra, men har ikke klart å finne han. Jeg husker ikke helt om det var en privatperson eller en bedrift heller, forteller Robertsen.

Hans Christian Robertsen fikk en hyggelig overraskelse i Posten forrige lørdag. - Jeg har ikke klart å få kontakt med selgeren igjen, sier han til VG. Foto: PRIVAT

les også Johannes tar to bachelor-grader - samtidig

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten tror det skal bli vanskelig å finne ut hvor pakken har vært før den kom hit til landet.

– Dette er ting som skjer av og til, der brev kommer bort, havner på avveie, for så å bli funnet igjen. På en eller annen måte havner de så tilbake i postgangen, sier Gjølme til VG.

– Det hender som oftest med julekort og lignende, og heldigvis ikke så ofte, sier hun.