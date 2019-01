ANTATT OMKOMNE: André Stenfors (32), Mikael Sten (29) og Niklas Nyman (36) er de tre finske mennene som er antatt omkommet i et snøskred på Blåbærfjellet i Troms. Svenske Disa Violett Lynx Bäckström (29) er også antatt omkommet. Foto: Privat/Politiet

Politiet frigir navnene på de antatt omkomne i snøskredet på Blåbærfjellet

INNENRIKS 2019-01-07T12:10:52Z

Kun to dager etter at turfølget på fem ønsket det nye året velkommen på Lyngseidet i Troms, mistet fire av dem trolig livet i et massivt snøskred på Blåbærfjellet.

Publisert: 07.01.19 13:10 Oppdatert: 07.01.19 13:33

Det var onsdag ettermiddag at de fire skiløperne – tre finske menn og en svensk kvinne – ble meldt savnet etter en tur til Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms .

Mandag frigjorde politiet i Troms navnene på de fire savnede turistene.

En av dem var finske Niklas Nyman (36). Han jobbet som lærer ved Dalsbruks skole på øyen Kimitoon utenfor Åbo. Han var tidligere elev ved Axxells villmarksguidestudie, hvor flere av de omkomne har studert. Han underviste i biologi, kjemi og fysikk for syvende til niende trinn, skriver den finske avisen Iltalehti.

VG har vært i kontakt med skolens rektor, Siv Westerback. De tok imot elever på skolen fredag kveld for å snakke om det som har skjedd.

– Vi bor på en liten øy og elevene kjenner personalet som jobber på skolen godt, sier Westerback til VG.

– Vi vet at han er forsvunnet og at det pågår søk.

29 år gamle Mikael Sten, fra Vaasa i Finland, er også antatt omkommet i snømassene. Han jobbet som prosjektingeniør i et verdensomspennende konsern som jobber med løsninger rettet mot marinesektoren. Sten var student ved villmarkssenteret, hvor også Niklas Nyman studerte for omtrent ti år siden.

Kursleder Henrik Jern ved Axxell kjente de to.

– Det er trist at det hender, sier Jern til VG.

– De er vant til friluftsliv. Sten har vært med på mye sånt, kjenner til risikoen og har gått mange kurs.

André Stenfors (32) var fra Vaasa i Finland. Han jobbet også som ingeniør og var kollega med Sten.

Han eide også et treningsstudio som spesialiserte seg på crossfit i hjembyen Vasa. Han var svært aktiv i sporten, og deltok i konkurranser i utlandet.

– Dessverre er situasjonen slik at to av våre kolleger er blant de savnede. Det er veldig tragisk, sier Atte Palomäki, pressekontakt i Wärtsila, til VG.

Han forteller at de ønsker å arrangere en minnestund for sine to kolleger, nå som navnene er sluppet.

– De var to verdsatte ansatte. Selvfølgelig er de som jobbet med dem knust, sier Palomäki.

Den fjerde antatt omkomne er Disa Violett Lynx Bäckström (29) fra Sverige.

De pårørende skriver i en pressemelding at de takker redningsmannskap, helsepersonell, politi og det lokale kriseteamet for «den fantastiske innsatsen de har gjort og fortsetter å gjøre».

De ønsker også å rette en varm takk til Balsfjord kommune, for måten de har blitt tatt imot på.

Unge, friluftsglade personer

Fredrik Aspö er guide i Lyngen, og holdt et isklatringskurs i romjulen. Blant deltagerne var de fire savnede.

– Det var et kurs hvor alle de savnede og venner av dem deltok. Det var god stemning, og vi klatret i fire dager rundt i fjellene i Lyngseidet, sier Aspö til VG.

Han forteller om en friluftsglad gjeng, som hadde mye erfaring med å bevege seg i naturen, men var sultne på å lære mer.

– Kurset ble avsluttet 31. desember, og de ti deltagerne på kurset samlet seg på Lyngseidet for å feire nyttårsaften sammen, forteller han.

Etter nyttår delte gruppen på ti personer seg, og gikk toppturer på ski på forskjellige fjell i området på egen hånd. Siden de la ut på tur onsdag, har fire av dem vært savnet.

– Jeg tror alle kan forestille seg hvordan det føles når man får en sånn nyhet. Vi følger med på hva som skjer og håper det beste, sa Aspö til VG fredag ettermiddag.

– De tar det blytungt

En femte person i følget som la ut på tur mot toppen av Blåbærfjellet onsdag, en svensk mann, valgte å ikke fullføre turen, og skilte lag med de andre da han begynte på turen ned. Da han etter en stund hverken så eller hørte noe fra de fire andre ble han bekymret og gikk oppover i fjellet for å lete etter dem.

Han observerte at det hadde gått flere skred i området, og fulgte de andres skispor oppover i fjellet. Skisporene gikk inn i et av de ferske snøskredene, men ikke ut, og mannen meldte ifra til nødetatene rundt klokken 16.

På grunn av værforholdene tok det nesten to døgn før det var mulig å gjennomføre grundige søk etter de savnede. Fredag tillot været at helikoptre kunne forsøke å oppnå kontakt med skredsøkerne de savnede hadde på seg da de dro ut på tur. To av søkerne ble lokalisert i snømassene fra et stort snøskred, og politiet anser det som usannsynlig at noen av skiløperne har overlevd.

Mandag melder politiet at værforholdene fortsatt er for dårlige til at de kan sende letemannskaper ut for å lete.

Familiene har fått informasjon om fremdriften i redningsarbeidet fortløpende.

– De tar det blytungt. Man trenger ikke mye fantasi for å tenke seg til hvordan det er å miste et barn, en tvillingsøster, kjæreste eller venn i sin beste alder til noe så positivt som å gå på ski og på topper. De er i dyp sorg og de har det vondt, sa klinikkoverlege Mads Gilbert søndag.