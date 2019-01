Fiskebollene som ble servert hjemmeboerne ble tilberedt på Andøy bo- og behandlingssenter dagen før. Foto: Tony Gulla / Andøyposten

Eldre fikk servert gårsdagens fiskeboller på julaften

– Folk er sjokkerte over at slikt er mulig, sier Irene Eilertsen etter at faren fikk servert fiskebollerester til julemiddag.

– Føler meg forpliktet til å si fra på vegne av de eldre hjemmebeboerne i kommunen. Hvem av dere i administrasjonen kunne tenkt dere å få servert fiskeboller i hvit saus til middag på en julaften. Trodde ikke det var sant da jeg kom til min far på ettermiddagen.

Det skriver Irene Eilertsen fra Fornes i en e-post til Andøy kommune, som er gjengitt av Vesterålen Online . Hun publiserte også innlegget på sin egen Facebook-side.

Les saken: Andøy kommune serverte fiskeboller til de eldre på julaften

Restemiddag

Eilertsens far, som er hjemmeboende pleietrengende, var blant de som fikk servert den noe skuffende julemiddagen på Andøy bo- og behandlingssenter. Hun sier at hun har hørt om flere som fikk servert fiskebollene.

– Mange ble utrolig skuffet og folk er sjokkert over at noe slikt er mulig. Jeg sørget for at pappa fikk pinnekjøtt om ettermiddagen, sier Eilertsen til VOL.

Hun forteller at maten som serveres ved farens sykehjem, er den maten som har blitt servert ved et annet sykehjem i kommunen dagen før. Hun omtaler mye av denne maten som uappetittlig.

Tar klagen på alvor

Enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune, Aud Sellevold, bekrefter overfor VOL at ett av kommunens kjøkken serverte fiskeboller som julemiddag. Det andre serverte julemat.

Fiskebollene hadde blitt servert på bo- og behandlingssenteret dagen før, og ble kjørt ut dagen etter til de hjemmeboende som får middag.

Sellevold sier at de tar klagen på alvor.

– Det hender vi får klager, men vi har ikke før fått klager på at maten er uappetittlig, sier hun til VOL.

Rådmann i Andøy kommune, Irene Eilertsen, er klar på at det ikke skulle skjedd.

– Det er ikke slik det skal være, sier Eilertsen.

