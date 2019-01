FANT ARK: Tom Hagen skal ha funnet tettskrevne ark i boligen etter konas forsvinning. Foto: Eivind Yggeseth

NRK: Tom Hagen fant tettskrevne ark i boligen etter konas forsvinning

Et av sporene politiet etterforsker i forsvinningssaken på Fjellhamar er lapper funnet i Hagen-ekteparets bolig.

Publisert: 11.01.19 14:04

Ifølge NRK fant ektemannen flere ark med krav om penger, beskjed om ikke å kontakte politi, og trusler hvis det blir gjort.

Beskjedene skal ha vært formulert på tettskrevne ark printet ut og skrevet på gebrokkent norsk. En blanding av norsk, østeuropeisk eller «Google translate», skriver NRK. Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Etterforskningsleder Tommy Brøske har tidligere opplyst at man fant det nødvendig å holde en lav, sivil profil da de ble varslet om forsvinningen. Dette på bakgrunn av at etterforskningen kunne sette Anne-Elisabeth Hagens liv i fare.

VG har tidligere tidligere skrevet at det ble funnet en skriftelig beskjed på gebrokken norsk i huset der det sto at dersom politiet ble kontaktet, ville 68-åringen bli drept.

Politiet har bekreftet funnet av et dokument, men vil ikke gå nærmere inn på innholdet.

– Vi kan videre bekrefte at det i huset i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene framgår. Det kan vi av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på, sa Brøske torsdag.

VG har tidligere skrevet at politiet tror Hagen ble angrepet på badet. Ifølge NRK skal arkene med beskjedene ha blitt funnet et annet sted i boligen.

Ifølge VGs opplysninger krever de angivelige bakmennene ni millioner euro i kryptovalutaen monero. NRK får opplyst at kryptokontoen som de angivelige bakmennene bruker, ble opprettet like etter at en artikkel der Tom Hagen er omtalt ble publisert.