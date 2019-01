FYLKESLEDER: Oluf Maurud er leder i Hedmark Kristelig Folkeparti. Bildet er tatt før fylkesårsmøtet på Elverum i fjor høst. Foto: Frank Ertesvåg, VG

KrF-fylkesleder: – Ikke katastrofe om det ikke blir noen avtale

Flere fylkesledere i KrF peker på at det er «naturstridig» å sitte i samme regjering som Frp.

Publisert: 14.01.19 15:46

– Det vil ikke være noen katastrofe hvis de ikke kommer frem til en regjeringsavtale. De politiske forskjellene er jo veldig store mellom KrF og Frp. Det er nesten naturstridig å forene politikken disse partiene imellom, sier leder Oluf Maurud i Hedmark KrF til VG.

I helgen fikk han og KrF-fylkeslederne beskjed om at det likevel ikke blir noe landsstyremøte om forslag til en ny regjeringsplattform i dag mandag – fordi forhandlerne på Hadeland trenger mer tid.

Både Maurud og fylkeslederkollega Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF mener det vil være helt i orden å leve videre i et KrF utenfor regjering.

– Det er viktig at det ikke går noen form for prestisje i å gå i regjering for oss. Nå er det viktigste at det er tydelige KrF-tegn i regjeringsavtalen, understreker Bondevik Lie.

Hun var i likhet med Maurud på «rød side» under den svært opphetede prosessen som førte frem til at KrF-landsmøtets «blå side» oppnådde flertall for å gå i forhandlinger med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Mangler begeistring

Sogningen som representerer Luster KrF, sier hun fortsatt ikke har klart å mobilisere noen begeistring for Erna Solbergs store mål om en flertallsregjering der KrF sitter sammen med Frp rundt Kongens bord.

– Jeg har nok ikke klart å opparbeide noen begeistring for et regjeringsprosjekt sammen med Fremskrittspartiet. Situasjonen er ikke noe annerledes enn tidligere; det er like naturstridig som før at disse to partiene skal sitte sammen i regjering.

– Hvorfor har du ikke klart å mobilisere begeistring?

– Det er så mange saker som skiller oss. Distriktspolitikk, landbrukspolitikk, klima og kvoteflyktninger for eksempel. Det er vanskelig å forstå hvordan man skal få til en avtale. Forskjellene er så store mellom de to partiene, svarer KrF-fylkeslederen.

Fra både KrF- og Frp-kilder ble spesielt sakene som omhandler flyktning- og asylpolitikken på slutten av forrige uke omtalt som «nesten uløselige» i regjeringsforhandlingene på Granavollen, ifølge Vårt Land .

Hoved­grunnen er at asyl- og inn­vandringspolitikken er et ­område der KrF og Frp på den andre – står steilt mot hverandre.

Både Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF og Maurud i Hedmark KrF har merket seg at fylkeslederen i Oslo Frp går inn for skriftlig votering når den potensielle regjeringspartneren mottar forhandlingsresultatet fra forhandlingene på Hadeland. Men Bondevik Lie ser ikke noe behov for det i KrF.

– Jeg tenker at det blir ikke avgjørende for hva vi kommer frem til. Vi skal nok klare å si ifra om hva vi mener om resultatet, forsikrer Bondevik Lie.

Maurud sier at heller ikke han kommer til å ta initiativ til en skriftlig avstemming.

– Det er forhandlingsresultatet som vil bestemme om jeg vil si ja eller nei, og det kommer jeg til å si i møtet.

Delt parti

Også KrF-fylkeslederen i Hedmark sliter med egen begeistring for et regjeringslag der KrF kan bli sittende rundt samme bord som Frp.

– Begeistringen er ikke så stor. Men jeg er veldig spent på hva som kommer ut av forhandlingene. Det har vært en del vanskelige saker, registrerer Maurud.

Han synes det har vært slitsomt at partiet har vært så delt i spørsmålet om hvem de vil gå i regjering sammen med.

– Jo, det har det vært. Mange av oss ønsket jo noe annet, men samtidig har vi respekt for at landsmøteflertallet ville prøve dette. Nå er jeg veldig spent på resultatet.

Erik Næs, som er KrF-leder i Telemark, minner om at også sjefforhandler og KrFs 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad har uttalt at en Solberg-regjering uten KrF er en mulig utgang.

– Ropstad sa jo selv at det er en reell sjanse for at KrF ikke ender i regjering. Det er en viktig refleksjon å ha med seg også i denne fasen av prosessen. Det var et premiss for at KrF skal gå regjering – at partiet har en god nok plattform.

– Dette oppfatter jeg at også er tema i Frp om dagen, de må godta en ny regjeringsplattform, ellers kan de gå ut. Begge utfall er absolutt reelle, sier Næs til VG.

For egen del håper han at forhandlerne kommer frem til en regjeringsplattform som KrF kan godta, selv om han var blant dem som stemte for et regjeringssamarbeid med rød side.

– Vil det være et nederlag for KrF hvis det likevel ikke blir regjeringsdeltagelse?

– Nei, rundt en fjerdedel av vår fylkesårsmøte og en vesentlig del av landsmøtet ønsket at vi fortsatt skulle stå utenfor regjering, svarer Næs.

På vegne av KrFs forhandlere på Hadeland skriver kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad:

– Vi får dessverre ikke kommentert dette i dag. Men Ropstad sa før forhandlingene startet at «vi går ikke i regjering for enhver pris.»