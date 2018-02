KALDT: De fleste vil nok merke de kalde februardagene på strømregningen. Foto: Stella Bugge

Staten håver inn: Derfor vokser strømregningen

Publisert: 27.02.18 18:04 Oppdatert: 27.02.18 18:25

Synes du det er blitt dyrt å holde varmen? Kanskje ikke så rart når staten har økt avgiftene med 23 prosent de siste 10 årene.

Forbruksavgiften har skutt i været, hele 28 prosent fra 2007 til 2017, staten har innført elsertifikater og når kraftprisen går opp, går også momsen opp. For ikke å glemme at du også må betale moms på nettleien – og avgiftene.

Norske strømkunder betalte i snitt 5,1 prosent mer på strømregningen i fjor enn året før – 96,5 øre per kilowattime. Og i 2016 økte prisene med 12 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fakta Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh) 2012: 81,2 øre per kilowattime 2013: 88,3 øre per kilowattime 2014: 83,7 øre kilowattime 2015: 81,9 øre per kilowattime 2016: 91,8 øre per kilowattime 2017: 96,5 øre per kilowattime Kilde: SSB

40 prosent avgifter

En gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 16000 kWh betalte i fjor 6269 kroner bare i avgifter. Det utgjorde hele 40 prosent av strømregningen mens kraftprisen og nettleien hver sto for 30 prosent. For 10 år siden utgjorde avgiftene 36 prosent av det du måtte ut med.

– Andelen som avgiftene utgjør på strømregningen har økt de siste ti årene. Økning i forbruksavgiften og innføring av elsertifikater er en del av forklaringen. Merverdiavgiften har vært stabil, sier Runa Haave Andersson, rådgiver hos NVE.

Strømregningen er en kompleks sak, den består selvfølgelig av selve kraften. Men i tillegg betaler du nettleie, forbruksavgift, merverdiavgift, Enovaavgift og elsertifikat.

Sistnevnte ble innført i 2012 og er en norsk-svensk subsidieordning for ny fornybar energi. I fjor kostet dette gjennomsnittshusholdningen 400 kroner, eller tre prosent av strømregningen.

Nettleien, inklusiv avgifter, har gått opp fem prosent de siste 10 årene fordi forbruksavgiften, som ligger på nettleien, er økt kraftig. Hadde det ikke vært for avgiftsøkningen, hadde det faktisk vært en nedgang i nettleien.