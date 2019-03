SKAL UTREDES: Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Ut mot tidsfrist for å belyse Ullevål-alternativ: – Det er helt vanvittig

Senest 12. april skal en rapport om Ullevål-alternativet ligge klar, viser et internt notat fra Oslo universitetssykehus (OUS). Det får Aina Stenersen (Frp) til å reagere.

Publisert: 05.03.19 11:13







Striden om Ullevål sykehus skal legges ned og flyttes til Gaustad, pågår for fullt. Motstanden mot planene har vokst kraftig den siste tiden, og tirsdag pågikk det en egen høring i Stortinget om saken.

Flere har stilt krav om en skikkelig utredning av Ullevål-alternativet, det vil si å bygge et nytt regionsykehus her i stedet for på Gaustad, der Rikshospitalet i dag ligger.

– Viser at de egentlig ikke ønsker

I desember gikk OUS motstrebende med på å belyse alternativet. Om en drøy måned skal altså rapporten være klar, går det fram av det interne notatet som VG har fått innsyn i.

– Det er helt vanvittig. Det er litt over en måned til, og en ordentlig utredning kan kanskje ta opptil ett år, sier Aina Stenersen, fraksjonsleder for helse- og sosialkomiteen for Frp i Oslo bystyre til VG.

SJOKKERT: Aina Stenersen, fraksjonsleder for helse- og sosialkomiteen for Frp i Oslo bystyre mener den korte fristen på å utrede Ullevål viser at Helse Sør-Øst egentlig ikke vil. Foto: Mattis Sandblad

– De har jo først sagt at de ikke ville utrede, fordi det kunne ta opptil et år. Vi tenkte derfor at dette skulle være ferdig en gang utpå høsten. Når det nå skal være klart neste måned viser Helse Sør-Øst at de egentlig ikke ønsker å utrede Ullevål som alternativ, men later som de gjør det på grunn av presset de er under.

DETTE ER STRIDEN * I 2009 ble Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus slått sammen til ett helseforetak. Oslo universitetssykehus (OUS) er den største sykehussammenslåingen noensinne i Norge. * I 2010 vedtok styret i OUS at Aker sykehus skulle legges ned, trass i store protester. Deretter ble sykehuset likevel opprettholdt, men med reduserte oppgaver. * Planene om nye sykehus i Oslo ble påbegynt i 2013. * I 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad (der Rikshospitalet holder til), samt lokalsykehus på Aker. * 6. desember i fjor sa styret i OUS ja til planene med fire mot tre stemmer. * Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). * Første etappe av prosjektet er planlagt mellom 2021 og 2028/2029. * Siste oversikt fra prosjektet viser en samlet pris på 59,4 milliarder kroner, hvorav rundt 24 milliarder for Gaustad. * Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. Vis mer vg-expand-down

Frp mener Ullevål er det beste alternativet, og er derfor for en grundig utredning. De mener det ikke vil være noe problem at byggingen på Ullevål starter parallelt med utbyggingen av Aker sykehus, som skal bli nytt lokalsykehus for befolkningen Groruddalen.

– Helse Sør-Øst bestemte seg for utredning på møtet 31. januar. Ved å bruke så kort tid på utredningen mener jeg de ikke oppfyller samfunnsoppdraget sitt, og ikke belyser Ullevål som alternativ på en tilstrekkelig måte. De fører oss bak lyser, sier Stenersen.

Haster med avklaring

Helseminister Bent Høie (H) har stilt seg bak planene til Helse sør-øst om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker. Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) godkjente planene i desember, men snudde halvveis i januar og vedtok å «belyse» Ullevål som alternativ til Gaustad.

Motstanden mot planene har tetnet kraftig til den siste tiden.

Flere fagmiljøer, deriblant Legeforeningen og alle fagforeninger på Ullevål, samt et flertall av bydelsutvalgene i Oslo er imot, mens partiene Rødt, SV og Sp har bedt regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus på Aker, utrede Ullevål-alternativet og sette Gaustad på vent.

I helgen vedtok også Oslo Ap at Ullevål-alternativet bør utredes. Det haster med en avklaring, sier Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.