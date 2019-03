Byrådsleder Raymond Johansen kaller Christian Ringnes for gjerrigknark. – Det er det ingen som har kalt meg før, sier Ringnes. Foto: Frode Hansen

Ap-Raymond til Christian Ringnes: Du ga for lite til Oslo Høyre

Aps byrådsleder Raymond Johansen kaller milliardæren Christian Ringnes for gjerrigknark.

Publisert: 16.03.19 10:54







– Christian Ringnes har tjent så mye på Høyres politikk og er så rik, at han burde gitt mer til Oslo Høyre enn det han har gitt. Han fremstår som en gjerrigknark, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Nylig ble det kjent at eiendomsinvestor Ringnes har gitt 995.000 kroner til valgkampen til Oslo Høyre, som Johansen skal konkurrere om velgerne med, frem til kommunevalget 9. september.

– Sammenlignet med hvor mye Ringnes tjener på at Høyre styrer både Norge og Oslo, gir han lite. Han burde gitt mer for jeg tror han vil tjene langt mer enn millionen på at Høyre styrer, sier Oslos byrådsleder.

– Folk må skjønne hva som ligger bak når milliardæren Christian Ringnes, som én av Norges rikeste, gir Oslo Høyre 995.000 kroner, sier Johansen:

– Han er en forretningsmann, han eier åtte bygårder langs Karl Johan og 144 hoteller. Han vet hvordan han kan tjene mest mulig penger. En måte å tjene mye penger på for dem som har mye penger fra før, er å gi penger til Høyre.

– Fordi han er tjent med deres politikk får råde i Oslo?

– Ja – for mens pensjonister for fjerde året på rad har fått redusert kjøpekraft, og regjeringen har kuttet i arbeidsavklaringspenger og dagpenger for arbeidsledige, har Christian Ringnes fått store lettelser over skatteseddelen. 2018 var et svært godt år for Ringnes. Formuen økte med 350 millioner kroner til fem milliarder kroner. Det er klart han vil gi noe tilbake til Høyre, når han har fått mange millioner kroner de siste fire årene, i skattelettelser.

– LO gir langt mer til Ap og de rødgrønne, enn Ringnes og andre rike gir til de borgerlige partiene?

– Det gis ikke så mye direkte til Oslo Arbeiderparti, men det er riktig at LO gir til Ap – fordi de mener det er bra for deres medlemmer og for dem som sitter nederst ved bordet. Det blir litt annerledes å gi for at de rikes skal få mer, sier han.

ROS: Milliardær Christian Ringnes roser Høyre i sitt svar til Johansen.

Ringnes svarer med rose Høyre.

– Jeg er enig med Raymond i at jeg ideelt sett burde gitt mer til Høyre. Høyre søker tross alt å legge til rette for verdiskapning, slik at vi alle kan få en større kake å dele, og det bør støttes.

– Jeg vil også si at jeg synes ikke vi kan koste på oss å glemme at verdiskapningen i næringslivet har vært hovedmotoren for den enorme økning i levestandard som stort sett alle i Norge har opplevd så lenge jeg har levd.

Ringnes med hjertesukk

Han er klar i skattedebatten:

– Å bare slåss om fordeling og derfor øke skattene til ugunst for verdiskapningen, blir å helle ut barnet med badevannet, mener nå jeg.

– Til slutt, et hjertesukk, sier han:

– Selv om jeg er enig med Raymond i at verdiskapningsvennlige Høyre burde vært støttet med mer, svir det jo litt at han kaller meg for en gjerrigknark. Det er det faktisk ingen som har gjort før.

– Desperat reaksjon

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, reagerer kraftig.

– Utfallet mot Ringnes må forstås som en desperat reaksjon på meningsmålingen i VG, hvor Rødt og SV er så store og Ap så små, at de to partiene kan kreve å få byrådslederen, sier han.

SKITTEN: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, sier Raymond Johansen legger opp til en skitten valgkamp. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Når du ser nivået Johansen opererer på, så er det tydelig at han legger han opp til en skitten valgkamp. Vi er glade for at Høyre har mange bidragsytere, i motsetning til Ap, som er helt avhengig av LO – som til gjengjeld har plass i Aps sentralstyre, der Aps politikk utformes. Det er utenkelig i Høyre, sier han og legger til:

– Det ser ut som om Johansen vil skremme folk fra å gi til Høyre og de borgerlige partiene. Da risikerer vi at forskjellen i støtte mellom Ap og de borgerlige partiene blir enda større enn i dag. Det vil være et demokratisk problem.