STRÅLER SAMMEN: Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kom nærmere solen da de spaserte ut på rådhustaket der de nye solcellepanelene skal plasseres. Foto: Frode Hansen, VG

Oslo rådhus tar etter Det hvite hus: Får solceller på taket

RÅDHUSTAKET (VG) Mellom rådhustårnene skal selveste solen gi ny energi til Oslos storstue.

Publisert: 14.03.19 04:09







Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stråler om kapp med nettopp solen da de entrer rådhustaket i Oslo.

Litt vinterbleke i huden forteller de VG at rådhuset i Oslo nå skal få solcellepaneler som skal produsere cirka 100.000 kWh strøm i året.

les også Så lang tid tar det før solceller lønner seg

Skal lyse opp fasaden

Det er på langt nær nok til å forsyne rådhuset med strøm, men tilsvarer elektrisiteten som brukes årlig for å lyse opp fasaden på rådhuset, samt belysningen i festsalene, ifølge byråd Berg og byrådsleder Johansen.

De er litt usikre på om de skal uttrykke stolthet eller flauhet over at Oslo-rådhuset i Europas miljøhovedstad kommer flere tiår etter at de første solcellene så dagens lys på taket av Det hvite hus i Washington D.C.

WASHINGTON-VISITT: Det hvite hus i bakgrunnen er i mange år delvis blitt tilført strøm fra solcellepaneler på taket. I forgrunnen: statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er veldig gøy å få solcellepanel på rådhustaket. Det viser at det går an å etablere solceller på gamle bygg som rådhuset – og kan bidra til å dekke noe av strømforbruket her, sier Lan Marie Nguyen Berg.

les også Avinor: All flytrafikk i Norge elektrisk innen 2040

Hun regner med at anlegget kan settes i drift i løpet av året.

– Dette kan kanskje være litt til motivasjon for andre som et spennende supplement til å skaffe seg fornybar energi, sier Raymond Johansen til VG.

FASADEN: Oslo rådhus vendty mot rådhusbryggen og fjorden. Solcellepanelene skal monteres på taket mellom de to rådhustårnene. Foto: Frode Hansen, VG

20 bygg med solceller

– Mest symbolpolitikk eller reell energiproduksjon som dere har bruk for?

– Solcelle-energi er allerede tatt i bruk på 20 kommunale bygg i Oslo, for eksempel på skoler og på den nye gjenbruksstasjonen på Ryen. Nye barnehager, skoler og andre kommunale nybygg bygges som hovedregel så de skal skape mer energi enn de bruker, svarer miljøbyråd Berg.

les også Slik får du staten til å betale: 16 tiltak som gir lavere strømregning

Kommunen har en pott på 20 millioner kroner som kan brukes til strømproduksjon eller klimaeffektivisering i Oslo.

PÅ TOPPEN: Både Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg tar det for gitt at de begge får delta også når solcelle-anlegget skal kobles til på rådhustaket på slutten av 2019 eller tidlig i 2020 – etter kommunevalget til høsten. Foto: Frode Hansen, VG

Hun nevner at tradisjonsrike Bislett stadion fikk solcelleproduksjon så sent som i fjor.

Men byrådsleder Raymond Johansen kan berolige med at det på ingen måte er slutt på vannkraft-bruken i storkommunen.

les også Her er regjeringens nye energikrav til nye bygg

El-busser

– Oslo kommune eier mye vannkraft – for til sammen 13 terawatt-timer. Vi er dermed Norges nest største kraftprodusent etter staten. Nå ruller vi blant annet ut 70 nye elbusser, vi skal ha landstrøm i cruisehavnen og etter hvert på fergene våre. Nesoddbåten blir elektrisk i løpet av året, ramser Raymond Johansen opp.

40 ÅR SIDEN: USAs president Jimmy Carter tar imot Norges statsminister Odvar Nordli i 1979, på samme tid som miljøbevisste Carter tar i bruk solcelleanlegget på toppen av Det hvite hus i Washington D.C. Foto: Harvey Georges / TT NYHETSBYRÅN

Hverken han eller Lan vil holde frem Det hvite hus som noe forbilde for Oslo rådhus.

– Nei, der var det mye frem og tilbake etter at daværende president Reagan bestemte at solcelle-anlegget skulle tas ned igjen etter at Jimmy Carter først etablerte dette for 40 år siden, sier miljøbyråden.

President Obama fikk imidlertid reinstallert moderne solceller på Det hvite hus i 2014.

les også Ap-Raymond: Nå skal alle sykehjem få hund

– Men jeg synes virkelig at Stortinget bør ta etter oss med solceller på sitt tak, legger Raymond Johansen til.

Begge satser på at de fortsetter i byråd etter valget til høsten – og får delta under åpningen av det nye solcelleanlegget på rådhustaket i løpet av 2019.

– Det er vi som skal åpne dette. Noe annet er ikke aktuelt, fleiper byrådslederen.