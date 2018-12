PROTEST: Striden om bompengeøkninger i Bergen har pågått over flere år. Her protesterer yrkessjåfører mot en økning i antall bomringer i april i fjor. Fra 2019 Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Nå kommer bompenger for elbiler i Bergen

INNENRIKS 2018-12-17T09:30:03Z

I dag kom tallene som bekrefter at grensen er nådd i Bergen. Nå blir det bompenger også for elbilene.

Publisert: 17.12.18 10:30 Oppdatert: 17.12.18 11:43

Når andelen elbiler som kjører gjennom bomringene i Bergen passerer 20 prosent, skal mer bompenger innføres. I oktober lå det på 19,9 prosent.

Mandag morgen kom tallene for november: Elbilandelen er nå på 20,5 prosent. Grensen er nådd og det vil nå komme et bompenge-sjokk for lommeboken til alle elbilister som har kjørt gratis i byen.

– Prosess for innføring av bompengeavgift i Bergen kan settes i gang, bekrefter seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen overfor VG.

Den nye prisen gjennom bomringen blir 10 kroner og 20 kroner i rushtiden. Fra 1. januar er prisen for en bensinbil 51 kroner i rushtiden, mot 56 kroner for en dieselbil.

Vil at noen fortsatt skal kjøre gratis

Det vil i praksis ta noen måneder før elbilene faktisk må betale.

Grunnen er blant annet at det lokalt er vedtatt at hydrogenkjøretøy fortsatt skal kjøre gratis, mens det nasjonalt ikke er åpnet for det.

Når floken med hydrogenkjøretøyene er løst, er det duket for betaling.

– Da er det opp til styringsgruppen å bestemme en dato, sier Bauge i Statens vegvesen. Han påpeker at de må kunngjøre endring i takstene fire til seks uker før bilistene faktisk må betale.

Forsinkelser på nye bomringer

Askøy kommune starter med betaling for elbiler allerede 1. januar, mens Bømlo starter 1. februar. Fra 1. januar skulle det egentlig åpnes 15 nye bomstasjoner i Bergen, men leveransen er blitt forsinket i tre måneder.

Da Erna Solbergs regjering kom til makten i 2013 var det 170 bomstasjoner i Norge. I november i år hadde det steget til 245.