Advarer om to dagers uvær – snø og sterk kuling i fjellet

Skal du over fjellet i Sør-Norge? Kanskje du skal vente til onsdagen og torsdag er passert – da ventes et stormsenter inn fra vest.

– Stiv kuling og sterk kuling er mye vind i fjellet, og her får vi også litt snø i luften, sier statsmeteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt .

Kuling i fjellet

Et stormsenter legger seg onsdag sør for Island og støter mot det nokså bastante høytrykket som ligger over Russland for tiden. Dette gir onsdag en skvis som gir mye særlig vind i Sør-Norge – et nokså vanlig værmønster.

– Vinden øker på tirsdag kveld og ut over natten. Onsdag vil den være oppe i stiv kuling på kysten av Vestlandet, mulig sterk kuling på Jæren. Vi vil også få ganske kraftig vind av kulings styrke på fjellet sør i Sør-Norge, typisk Hovden – Haukeli.

SISTE: Fylkesvei 13 over Gaularfjellet er åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras, mens fylkesvei 55 over Sognefjellet fortsatt er stengt grunnet uvær.

Vegtrafikksentralen opplyser at det skal gjøres en ny vurdering når det gjelder Sognefjellet klokka 16.

Kuling og snø i to dager

Hans kollega Olav Krogsæter i StormGeo peker på at vind av kulings styrke er mye vind i fjellet.

– Når vi samtidig får en del snøfall i dette, vil det nok oppleves som en snøstorm.

Hans beregninger tilsier at det vil falle en god del snø i høyden litt sør og på Sørlandet.

– Vi snakker om 20–30 centimeter – litt inn fra kysten. Så det vil gi et godt snødekke – typisk sledeføre i Telemark. Og den snøen som faller nå, blir trolig liggende til over jul, sier han.

Han peker likevel på at også torsdagen ser vindfull ut:

– Vinden avtar noe, men fortsatt kan vi få liten kuling i fjellet torsdagen, og like mye snø, sier han.

Vind i Nordland

Vindretningen vil være sør til sørøstlig. Det vil falle nedbør som regn typisk på kysten av Sørlandet, men over 400–500 meters høyde vil det falle snø.

– Det er noe nedbør i dette, men ikke veldig mye, sier Thorset.

Lavtrykket er såpass stort at det vil merkes i sørlige del av Nordland og Saltfjellet.

– Her kan vi få en kjent forsterkning av vinden når den blåser fra litt østlig retning ut fjordene, så vi kan få kuling også her, advarer Thorset.

Rolig til helgen

Når onsdags-uværet er over, ser imidlertid været langt snillere ut fram mot årets siste adventshelg.

– Fredag og lørdag antas vel å være to nokså travle dager på veiene, og her ser været ut til å bli langt roligere, uten kraftige værsystemer på gang, sier Thorset.

Hans kollega Olav Krogsæter i StormGeo istemmer:

– Ja, det ser ut som vi hverken får det ene eller det andre, bare rolig vær fram mot jul, sier han.

NB: Vinteren har bitt seg fra i Nord-Norge. Natt til mandag ble det målt 27,4 minus i Karasjok, og 21,4 minus i på Bardufoss i Troms.