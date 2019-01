LANDSMØTE-TOG: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil forsøke gå i 8-marstog under partiets landsmøte. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ungdomsopprør mot abortkompromisset

INNENRIKS 2019-01-19T08:41:27Z

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark bekrefter at Unge Venstre nektet å stemme for regjeringsplattformen.

Publisert: 19.01.19 09:41

– Jeg kan bekrefte at Unge Venstres to representanter i landsstyret stemte nei til regjeringsplattformen, fordi vi ikke kan godta at kvinnens rett til selvbestemt abort blir innskrenket. Vi mener å fjerne adgangen for å gjennomføre tvillingabort er en slik innskrenkning, sier Hansmark til VG.

– Vi synes det er utrolig provoserende at vi, for å få Kristelig Folkeparti med i regjering, skal stramme inn abortloven. Det kunne vi ikke være med på og vi var blant de syv som stemte mot å si ja til regjeringsplattformen i landsstyret, sier han.

Tog

– Vi kan ikke kompromisse om noe så viktig som abortloven. Den er en utrolig viktig rettighet for landets kvinner, opparbeidet gjennom en langvarig kamp, for å sikre selvbestemt abort. Det er ikke noe en tukler med.

– Dere har landsmøte i Venstre 8. mars: Skal dere ta litt fri fra landsmøtet for å gå i tog?

– Ja, det er på Hell ved Værnes flyplass, så det er et stykke inn til Trondheim, men vi må jo prøve å komme oss til byen for å gå i toget den dagen. Jeg synes reaksjonene på Ropstads uttalelser forteller mye om hvordan folk reagerer på denne innstrammingen: Hans uttalelser viste hva dette egentlig dreier seg om og at det er en stor innskrenkning av abortloven.

– Vi forstår og støtter de protestene som nå kommer fra landets kvinner. Det kommer til å fortsette og det kommer til å bli flere tog, sier han og legger til:

– Det neste blir vel at KrF vil gå løs på ekteskapsloven.

Også i Unge Høyre er man uenige. Der ble regjeringsplattformen behandlet av stortingsgruppen, ikke i et landsstyre, som de fleste andre partier har.

– Vi har derfor ikke drøftet hvordan vi eventuelt hadde votert, men vi er ikke fornøyd med endringene i abortloven. Det er en beklagelig og uheldig endring av dagens praksis, sier 1. nestleder Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre.

Kamelsvelging i FpU

1. nestformann Andreas Brännström i Fremskrittpartiets ungdomsorganisasjon, FpU, sier de er kritisk til endringene knyttet til fosterreduksjon av tvillinger, men at de ikke stemte mot da regjeringsplattformen ble behandlet i Frps landsstyre.

– Det viktigste for oss er at Frp fikk stoppet endringer i abortloven paragraf 2C. Vi er veldig fornøyd med regjeringsplattformen og valgte derfor å stemme for den, selv om det ikke er en hemmelighet at vi er uenige med KrF om abort, sier Brännström.

– Dere var kritiske, men var villige til å svelge en kamel?

– I et regjeringssamarbeid må man gi og ta. FpU er veldig fornøyd med blant annet gjennomslag for fortsatt fritt skolevalg, at kjøreopplæring skal unntas fra fraværsgrensen og lavere skatter og avgifter. Vi er glade for at Frp har lyttet til innspillene fra FpU.

I regjeringsplattformen er dette den aktuelle formuleringen som de fire borgerlige partiene har samlet seg om: «Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».